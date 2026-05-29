Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Condenan a 15 años de prisión a hombre que planeó atentado en un concierto de Taylor Swift en Viena, Austria

La justicia austríaca sentenció a dos jóvenes de 21 años por terrorismo y por planificar ataques vinculados al Estado Islámico; el caso provocó la cancelación de tres conciertos de la gira Eras Tour en agosto de 2024.

  • En Austria, un tribunal condenó a un joven a 15 años por planear un atentado en Viena. FOTO: Instagram: @taylorswift
    En Austria, un tribunal condenó a un joven a 15 años por planear un atentado en Viena. FOTO: Instagram: @taylorswift
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
bookmark

Un tribunal regional de Wiener Neustadt, en Austria, condenó este jueves a 15 años de prisión a Beran A., de 21 años, por planear un atentado terrorista durante un concierto de Taylor Swift en Viena previsto para agosto de 2024. En el mismo proceso, Ardan K., también de 21 años, recibió una pena de 12 años de cárcel.

Ambos fueron hallados culpables de varios delitos relacionados con terrorismo, tras determinarse que mantenían vínculos con una célula del grupo Estado Islámico (EI) y que participaron en la planificación de ataques tanto en Austria como en Arabia Saudí.

Lea también: Maluma habló de las elecciones en Colombia y lanzó inesperada propuesta para llevar votantes

De acuerdo con la agencia austríaca APA, los acusados también fueron condenados por instigar a un tercer joven, identificado como Hasan E., a cometer un ataque con arma blanca en Arabia Saudí. La investigación concluyó que los tres actuaban de manera coordinada y habían proyectado atentados simultáneos para el 11 de marzo de 2024 en La Meca, Estambul y Dubái, dirigidos contra fuerzas de seguridad.

Beran A. fue detenido el 7 de agosto de 2024, después de que las autoridades detectaran un plan para atacar uno de los conciertos que Swift tenía programados dos días después en el estadio Ernst-Happel de Viena, como parte de su gira Eras Tour. Tras descubrirse la amenaza, las autoridades cancelaron los tres espectáculos previstos en la capital austríaca, pese a que se habían vendido alrededor de 200.000 entradas y miles de personas ya se habían desplazado para asistir a los eventos.

Las condenas incluyen cargos por participación en tentativa de asesinato, viajes con fines terroristas, adiestramiento para fines terroristas, asociación terrorista y organización criminal. No obstante, las sentencias aún no son definitivas, ya que la defensa solicitó un plazo de tres días para evaluar posibles acciones legales.

El ataque iba a ocurrir durante un concierto de Taylor Swift en agosto de 2024. FOTO: AFP
El ataque iba a ocurrir durante un concierto de Taylor Swift en agosto de 2024. FOTO: AFP

Le puede interesar: Morat encabezará la despedida de la Selección Colombia en El Campín: así será el evento

Tribunal considera agravantes los motivos extremistas y la duración de los hechos

La magistrada que presidió el jurado señaló que las penas impuestas se encuentran dentro del marco legal de 10 a 20 años de prisión y que resultan «adecuadas al hecho y a la culpabilidad».

Entre los factores agravantes, el tribunal destacó los «motivos extremistas con motivación religiosa» y el tiempo durante el cual se desarrollaron las actividades investigadas. Como circunstancias atenuantes se valoró que ambos acusados tenían menos de 21 años cuando ocurrieron los hechos y que reconocieron parte de su responsabilidad durante el proceso.

Según las investigaciones, mientras Beran A. y Ardan K. regresaron a Austria sin ejecutar los planes previstos en el extranjero, Hasan E. llevó a cabo un ataque con cuchillo frente a la Gran Mezquita de La Meca, donde hirió a un guardia de seguridad y a otras cuatro personas antes de ser arrestado. Actualmente permanece detenido en Arabia Saudí a la espera de juicio.

Otro acusado recibió 12 años de prisión por participar en la planificación terrorista. FOTO: Colorensa
Otro acusado recibió 12 años de prisión por participar en la planificación terrorista. FOTO: Colorensa

Siga leyendo: ¡Sorpresota! Esperanza Gómez reveló primera foto de su difunto esposo; véala acá

Confesiones durante el juicio y detalles de la investigación

Durante el juicio, que se extendió por cinco días bajo medidas de seguridad reforzadas, los dos acusados reconocieron haber participado en la planificación de atentados, aunque intentaron atribuir a Hasan E. el papel principal dentro del grupo. Esa versión no fue aceptada por los jueces.

Beran A. admitió que pretendía causar daños entre la multitud que asistiría al concierto de Taylor Swift. Durante un interrogatorio policial declaró: «Quería armarme lo más fuerte posible para que fuera algo grande». También explicó que buscaba ser reconocido dentro del Estado Islámico y afirmó que deseaba quedar «como un héroe» y hacerse «famoso».

La investigación reveló además que el acusado fue localizado en la vivienda de sus padres, donde las autoridades encontraron material explosivo, armas blancas y comunicaciones relacionadas con el EI. Medios locales informaron que la alerta inicial que permitió descubrir el plan fue proporcionada por la CIA.

Según las pesquisas, Beran A. evaluó diferentes objetivos antes de decidirse por un concierto. Su intención inicial habría sido infiltrarse como miembro del personal de seguridad, aunque posteriormente descartó esa opción al considerar que “la música es haram (prohibida por el islam”.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Tras conocerse la amenaza y la posterior cancelación de los conciertos, Taylor Swift se pronunció públicamente sobre el caso. Dos semanas después escribió: “El motivo de las cancelaciones me llenó de una nueva sensación de miedo y una tremenda culpa por toda la gente que había planeado venir a esos espectáculos. Pero también me sentía muy agradecida a las autoridades porque gracias a ellas estamos de luto por conciertos y no por vidas”.

Temas recomendados

Justicia
Cárceles
Hombres
Condena
Atentado
concierto
Europa
Austria
Taylor Swift
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos