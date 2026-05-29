Vuelve Pasabordo con un disco nuevo, afianzados en el pop regional y con muchos planes para 2026

El nuevo disco, quinto en su carrera, se llama como ellos, Jhonatan y Gabo. Querían que se llamara así porque es la esencia de lo que han sido sus 19 años en la industria. “Este álbum reúne el mejor mundo de Jhonatan, el mejor mundo de Gabo. Después de tanto camino recorrido, de buscar la autenticidad, tenemos claro que Jhonatan es más pop, yo soy más popular –vengo de Yarumal, soy agropecuario– y esa mezcla hizo que Pasabordo tuviera todo este universo”, cuenta Gabo.
Es un disco que, en sus palabras, recopila todos los mejores momentos de Pasabordo desde que comenzaron: “Hay canciones de vallenato, otras tropipop, hay más regional, unas más guascas. Jhonatan quiso expresar su amor, su esencia como artista, yo quise poner lo mío y entre ambos hicimos 22 canciones”, añade Gabo.
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La idea de un disco con concepto, que tuviera sentido porqué va una después de la otra, fue siempre la inicial. “Teníamos canciones guardadas desde hace mucho tiempo, otras recientes porque constantemente estamos creando y pensamos en hacer un álbum más grande, llamarlo con nuestros nombres porque es un equilibrio, un 50-50 de quiénes somos nosotros”, precisó Jhonatan, quien agregó que sí hay un concepto claro en todo el álbum: unir los dos mundos de cada uno. “Es un álbum muy equilibrado entre el pop y el regional”.
Musicalmente, el disco Jhonatan y Gabo explora sonidos como el regional colombiano, el trópico, el vallenato, la salsa y algunas influencias electrónicas. Entre requintos, guitarras clásicas, acordeón, piano, batería y trompetas, el proyecto desarrolla una propuesta bastante versátil que encuentra equilibrio entre lo romántico, lo popular y lo festivo.