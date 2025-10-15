Macabro hallazgo de cuerpo desmembrado dentro de bolsas en un parque infantil de Bogotá: posible hipótesis del crimen

El canal de aguas negras que divide a los barrios La Alameda y Santa Fe, en la localidad de Bosa (Bogotá), fue el escenario de una aterradora escena que causó revuelo en la zona. El cuerpo desmembrado de una persona fue encontrado dentro de varias bolsas negras y sábanas.
El macabro hallazgo ocurrió la mañana del martes en la calle 59B sur con carrera 95A, en un parque infantil del barrio Villa Colombia, cuando un reciclador percibió un nauseabundo olor y tras acercarse descubrió los restos humanos.
“Yo llegué a trabajar ese día como si nada, pero no vi nada raro. La verdad, este lugar es muy solitario y por eso no se ven muchas cosas. Luego, como a las 3:00 p. m., empezó a correr el rumor de que habían encontrado los cadáveres de dos personas en la parte baja, y esa versión sigue rondando por estos lados”, relató a Q’Hubo Bogotá un trabajador de la zona.