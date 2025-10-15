Macabro hallazgo de cuerpo desmembrado dentro de bolsas en un parque infantil de Bogotá: posible hipótesis del crimen

El canal de aguas negras que divide a los barrios La Alameda y Santa Fe, en la localidad de Bosa (Bogotá), fue el escenario de una aterradora escena que causó revuelo en la zona. El cuerpo desmembrado de una persona fue encontrado dentro de varias bolsas negras y sábanas. El macabro hallazgo ocurrió la mañana del martes en la calle 59B sur con carrera 95A, en un parque infantil del barrio Villa Colombia, cuando un reciclador percibió un nauseabundo olor y tras acercarse descubrió los restos humanos. “Yo llegué a trabajar ese día como si nada, pero no vi nada raro. La verdad, este lugar es muy solitario y por eso no se ven muchas cosas. Luego, como a las 3:00 p. m., empezó a correr el rumor de que habían encontrado los cadáveres de dos personas en la parte baja, y esa versión sigue rondando por estos lados”, relató a Q’Hubo Bogotá un trabajador de la zona.

La situación de inmediato fue reportada ante las autoridades y uniformados de la Policía arribaron al lugar, donde ya se encontraba una romería de curiosos esperando confirmar el rumor. Las bolsas fueron halladas, aproximadamente, a tres metros de la orilla del canal. Tras inspeccionar, las autoridades constataron que la víctima, aparentemente dejada en el lugar horas antes, había sido asesinada y desmembrada hace varios días. En un video difundido en redes sociales se aprecia que la víctima mostraba signos de descomposición, mientras que junto a una bolsa yacían otros restos cercenados del cuerpo. Lea más: Con drones y granadas atacaron instalaciones del Ejército, la Policía y la vivienda del alcalde en Calamar, Guaviare Los agentes del CTI de la Fiscalía se desplazaron al sitio para recopilar pruebas y esclarecer este macabro y escalofriante hecho, que tiene a la comunidad del sur de Bogotá impactada y esperando a que confirmen la identidad de la víctima. El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, aclaró que se están “adelantando las investigaciones de tiempo y lugar con el cuerpo técnico de investigación para esclarecer estos hechos. Invitamos a toda la comunidad a denunciar cualquier situación que altere la tranquilidad y convivencia ciudadana”, informó. Según contó un residente de la zona al canal local CityTv, “se encontró una bolsa de basura ahí en el parque donde van los niños. Pues nadie sabía que iba a ser una persona. Digamos, yo tengo una mascota y anoche la saqué y se supone que eso está desde ayer o antier ahí botado”. Otra persona, cuya versión aún no ha sido confirmada por las autoridades, mencionó la posibilidad de que se tratara de un caso de “limpieza social”.

“Lo que sucedió fue, al parecer, una limpieza de lo que se llama gente que anda deambulando, gente que anda vendiendo vicio o robando. Estaban como en bolsas. Yo no lo vi porque estaba todo el perímetro trancado, pero sí, así fue”, señaló al medio. Cabe resaltar que sobre esta hipótesis, la Policía Metropolitana de Bogotá no ha confirmado ninguna teoría sobre el móvil del crimen. Puede leer: Exigen la liberación de cuatro militares que completan más de un mes secuestrados por las disidencias



