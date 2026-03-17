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Van 31 líderes sociales asesinados en 2026: la mayoría de casos fueron en Antioquia

El primer asesinato ocurrió en la primera semana del año. El total, además, deja una cifra preocupante: cada dos días un líder es asesinado, según datos de Indepaz. Estos son sus nombres.

  • Un líder social es asesinado cada dos días en Colombia. FOTO: COLPRENSA.
    Un líder social es asesinado cada dos días en Colombia. FOTO: COLPRENSA.
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 3 horas
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En medio de contextos de violencia, cientos de colombianos han decidido convertirse en voces de denuncia y protección. Tristemente, también cientos de ellos han sido asesinados por ponerse al frente de las injusticias. En 2025, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), fueron asesinados 185 líderes sociales. En 2026, sin siquiera haber completado tres meses del año, ya han sido asesinados 31.

En proporción, un líder social es asesinado cada dos días en Colombia.

La primera víctima de este año fue Jorge Luis Burgos. Le arrebataron la vida el 7 de enero. Le decían “El Profe”. Y es que, en el corregimiento de Tres Palmas, municipio de Montería, en Córdoba, Burgos se dedicó durante décadas a enseñar religión.

Pese a que su cuerpo presentaba signos de tortura y estrangulamiento, las autoridades dijeron que podría tratarse de un suicidio. La hipótesis fue rechazada rápidamente por la comunidad, no solo por el estado del cuerpo, sino porque la casa de “El Profe” fue robada, desordenada y, además, él aún tenía planes pedagógicos en su territorio.

Lea además: Murieron tres indígenas tras enfrentamientos entre Clan del Golfo y autodefensas en Aracataca, Magdalena: evacúan a la población

Tanto para los ciudadanos como para la Defensoría, el aumento de poder del Clan del Golfo en la zona resultaba no solo sospechoso, sino preocupante. El caso sigue abierto.

Con corte al 17 de marzo de 2026, los datos de Indepaz muestran que el departamento más inseguro para los líderes sociales es Antioquia. Allí sucedieron 7 de los 31 crímenes. Le siguen Cauca, con cuatro casos. Los otros 17 asesinatos se reparten en 13 departamentos que incluyen el Atlántico, Nariño, Caldas, Putumayo, Arauca, Huila y más.

En contexto: Él era Jorge Luis Burgos, el primer líder social asesinado en 2026

La mayoría (el 86%) de las víctimas fueron hombres, y el mes que más presentó casos fue febrero, con 14 asesinatos. Según la ONG mencionada, siete de los líderes sociales asesinados eran líderes comunales. De hecho, así era reconocido el profe Burgos.

Pero también se han presentado asesinatos a dos líderes afro, tres ambientalistas, dos campesinos y seis políticos. También asesinaron a una líder sindical y un reclamante de tierras.

En el caso de Antioquia, las víctimas fueron Rubén Antonio Ríos Marín, Elizabeth Zapata Osorno, Carlos Pérez Guzmán, Luz Stella Restrepo Londoño, Wilmer Benítez, Adriana María Naranjo y Alonso de Jesús Silva.

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