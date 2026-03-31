¿A Westcol le pagaron por entrevistar a Petro? Esto fue lo que respondió

El pasado jueves 26 de marzo de 2026, millones de colombianos presenciaron una entrevista en vivo del presidente Gustavo Petro en un formato de streaming. Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como Westcol, se convirtió en el protagonista de un evento que combinó política, entretenimiento y participación directa de la audiencia, siendo una de las transmisiones más vistas en la historia reciente del streaming colombiano.
La entrevista, que se transmitió en la plataforma Kick y fue replicada en otras redes sociales, incluso en las de Presidencia, permitió que los usuarios interactuaran directamente con el mandatario, planteando preguntas en tiempo real. Tras el evento, surgió una de las preguntas que más inquietaba a sus seguidores ¿cuánto dinero recibió Westcol por la entrevista? El streamer no dudó en responder, en la misma plataforma, reafirmando su independencia.
“Obviamente no vamos a aceptar dinero de política nunca, weón. Porque, bro, en esta vida, brother, tarde o temprano todo se sabe. ¿Sí me entiende?”, dijo en una nueva transmisión.
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