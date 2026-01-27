x

Los beneficios que tienen los jurados de votación en 2026

Esto aplica para los garantes de la democracia en las elecciones presidenciales, legislativas y de alcaldes y gobernadores. Además, existe un beneficio especial para los menores de edad seleccionados en las elecciones de Consejos de Juventud.

    Los beneficios que ofrece la Registraduría Nacional para quienes son jurados de votación en 2026. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
El Colombiano
27 de enero de 2026
bookmark

Ya se acercan las elecciones presidenciales en Colombia, en las cuales se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro. Este proceso democrático se realiza en todo el país y cuenta con varios puntos de votación, los cuales cada persona puede elegir para seleccionar a su candidato de preferencia, independientemente de su ideología política: izquierda, centro o derecha.

Para garantizar el orden y la transparencia en la elección popular, la Registraduría Nacional del Estado Civil selecciona a un grupo de personas en cada región para que reciban, separen, clasifiquen y custodien la seguridad de los tarjetones, que serán contabilizados por estas personas, quienes reciben el nombre de jurados de votación.

Entérese: Como Daniel Quintero no puede ser candidato ahora lanzó a su esposa para la consulta presidencial

Esta labor se realiza en todo tipo de elecciones populares, ya sean presidenciales (mayo), legislativas (marzo), de alcaldes o de gobernadores (marzo). Por tal motivo, es indispensable saber con anticipación si uno es seleccionado como garante de la democracia en Colombia.

Los beneficios de ser jurado de votación son varios. Entre ellos se encuentra la exoneración laboral o académica, que permite al trabajador o estudiante ausentarse de sus labores o clases para cumplir con la tarea asignada por la Registraduría.

El jurado de votación tendrá derecho a un certificado o constancia que acredita su cumplimiento en la tarea establecida. Este documento puede servir como constancia para presentarlo en universidades, así como para postular a concursos, becas, convocatorias o realizar trámites relacionados con la Registraduría.

Otros beneficios

Además, la persona designada como jurado tiene derecho a un día de descanso remunerado, que puede tomarse dentro de los 45 días hábiles siguientes a la jornada electoral. Esto aplica para todo tipo de elección popular en Colombia.

Si se trata de elecciones de Consejos de Juventud, el menor de edad que haya sido jurado de votación deberá presentar la constancia correspondiente con el fin de obtener 20 horas de servicio social estudiantil obligatorio, lo que contribuirá a cumplir los requisitos para graduarse como bachiller académico.

Le puede interesar: El regreso de ‘El Hombre Marlboro’ a la política: ya tiene candidato al Congreso y sigue incidiendo en La Guajira

Cabe recordar que los garantes de la democracia (jurados de votación) deben asistir a las capacitaciones; de lo contrario, estarán expuestos a sanciones económicas de hasta 10 salarios mínimos si no hay una justificación válida, así como a la pérdida de beneficios y limitaciones para futuras elecciones.

Por esta razón, se recomienda ingresar a la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil para verificar si fue seleccionado y cumplir con lo asignado, que se realiza desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en el puesto de votación correspondiente.

Siga leyendo: Iván Cepeda, en vilo: el CNE definirá el futuro de su participación en la consulta de izquierda

