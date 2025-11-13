Lideresa social y exjueza de paz fue asesinada a manos de sicarios en Cali

La líder social y exjueza de paz Cruz Magnolia Sánchez, una mujer de 54 años, reconocida por su trabajo comunitario y por su papel como representante legal de la Asociación de Vendedores Independientes del Valle del Cauca, fue asesinada a manos de sicarios en Cali.
De acuerdo con el reporte preliminar, la lideresa social se desplazaba en un taxi en la tarde de este 13 de noviembre por la avenida 6 Norte con calle 44, cuando hombres en motocicleta se acercaron al vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones.
El crimen generó gran indignación en la ciudad. El concejal de Cali, Roberto Ortiz, señaló en redes sociales que “mafias del centro de Cali asesinan a Cruz Magnolia Sánchez” y aseguró que los comerciantes informales denuncian que el crimen fue perpetrado por “las mafias que controlan el centro de la ciudad”.