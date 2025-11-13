Lideresa social y exjueza de paz fue asesinada a manos de sicarios en Cali

La líder social y exjueza de paz Cruz Magnolia Sánchez, una mujer de 54 años, reconocida por su trabajo comunitario y por su papel como representante legal de la Asociación de Vendedores Independientes del Valle del Cauca, fue asesinada a manos de sicarios en Cali. De acuerdo con el reporte preliminar, la lideresa social se desplazaba en un taxi en la tarde de este 13 de noviembre por la avenida 6 Norte con calle 44, cuando hombres en motocicleta se acercaron al vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones. El crimen generó gran indignación en la ciudad. El concejal de Cali, Roberto Ortiz, señaló en redes sociales que “mafias del centro de Cali asesinan a Cruz Magnolia Sánchez” y aseguró que los comerciantes informales denuncian que el crimen fue perpetrado por “las mafias que controlan el centro de la ciudad”.

Ortiz afirmó que, en los últimos días, “de 18 homicidios en Cali, tres víctimas son mujeres como ella”. Horas antes de ser asesinada, Cruz Magnolia Sánchez había participado en una mesa técnica convocada por la Personería Distrital, en la que se discutieron problemáticas relacionadas con el acceso al agua potable y la necesidad de fortalecer la oferta institucional para los habitantes de esa zona. La Personería lamentó el crimen y expresó que la líder había dedicado “parte de su vida a la resolución pacífica de conflictos y al trabajo comunitario”. La entidad pidió celeridad en las investigaciones y manifestó su “profunda preocupación por los hechos de violencia que continúan afectando a la ciudadanía y que, en esta ocasión, atentan contra una mujer” con un amplio historial de servicio comunitario.