“La actitud ha sido de desdén e indiferencia”: De la Calle y Sergio Jaramillo critican a Petro por falta de protección a opositores como Miguel Uribe

El asesinado de Miguel Uribe Turbay ha puesto sobre la mesa varias reflexiones a nivel nacional, pues después de tres décadas Colombia vuelve a presenciar el magnicidio de un precandidato presidencial.

Una de esas discusiones ha sido sobre las garantías que tiene la oposición para ejercer su actividad política, pues el senador y precandidato presidencial era un claro opositor del actual gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro.

A través de un comunicado, el exjefe negociador del Acuerdo de paz con las Farc y excongresista Humberto de la Calle le hizo un llamado al jefe de Estado por su indiferencia respecto a la implementación de uno de los puntos del Estatuto de Oposición, una de las iniciativas de ley que fueron aprobadas durante el gobierno de Juan Manuel Santos producto del acuerdo con el grupo guerrillero.

Se trata del punto referente a los “programas de protección y seguridad... para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición”, pues para De la Calle, el presidente no ha asumido una actitud correcta frente a este tema.

En el comunicado que el exjefe negociador firma junto a Sergio Jaramillo, quien fue Alto Comisionado para la Paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, De la Calle manifiesta que la muerte de Miguel Uribe Turbay es “un durísimo golpe al Acuerdo de Paz de 2016”.

“Siempre dijimos que un principio y un objetivo fundamental del Acuerdo era romper el vínculo entre política y armas. Eso supuso, por una parte, el desarme de las FARC y su tránsito a la vida civil en el marco de un acuerdo que deja sin piso cualquier noción de lucha armada”, manifestó el político, agregando que, según lo firmado en el 2016, “en un escenario de fin del conflicto se deben establecer las máximas garantías posibles para el ejercicio de la política” y en particular “unas mayores garantías para el ejercicio de la oposición política”.