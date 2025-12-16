A juicio Cristian González, otro implicado en el magnicidio del senador Miguel Uribe

La investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sigue avanzando. En las últimas horas, la Fiscalía General presentó acusación formal contra uno de los presuntos participantes en el atentado ocurrido el 7 de junio pasado en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.
Se trata de Cristian Camilo González Ardila, señalado de haberse integrado de manera voluntaria al plan criminal que terminó con la vida del dirigente político. De acuerdo con la acusación, su rol habría sido clave en la fase de escape. Estaba encargado de recoger en una motocicleta al adolescente que disparó contra Uribe Turbay para facilitar su huida tras el ataque.