El “señor arancel”, “sacar a Trump” y “soy un sobreviviente”: así escaló la tensión Petro en su disputa con Trump

“Claro que quiero (ser inolvidable). Pero una cosa es querer y otra poder. Claro que quiero (que me recuerden) y lo intento”. En una entrevista que se extendió por más dos horas con el periodista Daniel Coronell, el presidente Gustavo Petro reconoció sin ambages que –como cualquier político–, busca dejar su propio legado e impronta en la Presidencia. Y, sin duda, sus decisiones y lo que haga en los próximos días frente a la relación de Colombia con Estados Unidos será de profunda recordación.
