Crimen de Miguel Uribe: Capturan a alias El Viejo, presunto intermediario del atentado

Un operativo de la Policía en la vereda Brisas del Guejar, municipio de Puerto Lleras (Meta), permitió la captura de Simeón Pérez Marroquín, quién sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado contra el fallecido senador Miguel Uribe, herido de bala el pasado 7 junio, en el occidente de Bogotá.

En las próximas horas, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego, en un caso que podría revelar nuevas conexiones con redes de violencia en la región.

Si bien fue capturado en el Meta, será trasladado a Bogotá para que se continúen las investigaciones y el proceso avance.

‘El Viejo’, según las autoridades informaron, jugó un papel importante en cuanto a la comunicación y coordinación de las personas que planearon el atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.