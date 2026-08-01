Por $4 millones habrían asesinado a María Camila Potosí, según Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos avances en la investigación por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y desapareció el 16 de julio en Cali, Valle del Cauca. Tras varios días de labores investigativas y actividades técnico-científicas, el ente acusador identificó y judicializó a cinco personas que, según la investigación, participaron en un plan para asesinar a la víctima, extraerle a su bebé y ocultar las evidencias. De acuerdo con la Fiscalía, el crimen habría sido pactado por un pago de 4 millones de pesos acordado con Yulieth Cecilia Angulo Escobar.

Detalle de los 5 capturados y sus roles en el feminicidio de María Camila Potosí

Los capturados fueron identificados como Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Todos fueron detenidos mediante orden judicial el pasado 30 de julio durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali y el municipio de Andalucía, en el Valle del Cauca. La investigación indica que el homicidio ocurrió en un inmueble ubicado en el corregimiento de La Buitrera, en la ladera de Cali. Cuatro días después de la desaparición de María Camila, las autoridades encontraron su cuerpo a la orilla del río Meléndez, a la altura del kilómetro 3 de La Buitrera, una zona ubicada a aproximadamente seis kilómetros del sector de Polvorines, en la comuna 18, donde residía la víctima. La delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deicy Jaramillo Rivera, explicó: “Actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron la judicialización de cinco personas que estarían implicadas en el crimen de una mujer en estado de embarazo, en hechos ocurridos el pasado 16 de julio en Cali, Valle del Cauca. Se trata de Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitson Steven Mondragón Cuero, Kevin Alexi López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes habrían cumplido diferentes roles en la ejecución del hecho. Yulia Cecilia Angulo Escobar presuntamente se encargó de transportar en una motocicleta a la víctima hasta el inmueble que previamente había conseguido para la ejecución del ilícito”. La funcionaria añadió: “Para ganarse la confianza, había fingido estar en estado de embarazo y el día de los hechos se aseguró que la llevaría a una pañalera ubicada en el sector de Alto de Polvorines. En el momento en que arribaron al inmueble, Nitson Steven Mondragón Cuero presuntamente abordó violentamente a la víctima y la atacó con arma cortopunzante en repetidas ocasiones. Tras su muerte, le habría distraído al bebé de ocho meses de gestación”. Otra de las declaraciones entregadas por la Fiscalía señala: “Yulieth Cecilia Angulo Escobar presuntamente se encargó de transportar en una motocicleta a la víctima hasta el inmueble que previamente había conseguido para la ejecución del ilícito y el día de los hechos le aseguró que la llevaría a una pañalera ubicada en el sector de Alto de Polvorines. En el momento en que arribaron al inmueble, Nitzon Stiven Mondragón Cuero presuntamente abordó violentamente a la víctima y la atacó con arma cortopunzante en repetidas ocasiones. Tras su muerte, le habría extraído al bebé de ocho meses de gestación”.

Fiscalía detalló los presuntos roles de cada uno de los capturados

Según el ente investigador, cada uno de los procesados habría desempeñado una función específica durante la ejecución del crimen. Yulieth Cecilia Angulo Escobar: habría llevado a la víctima en motocicleta hasta el inmueble donde ocurrieron los hechos. La Fiscalía sostiene que fingió estar embarazada para generar confianza y convencer a María Camila de acompañarla con el argumento de visitar una pañalera. Nitzon Stiven Mondragón Cuero: presuntamente atacó a la víctima con un arma cortopunzante y, posteriormente, le habría extraído a la bebé de ocho meses de gestación mediante una cesárea artesanal. Kevin Alexis López Orozco: según la investigación, coordinó la logística del crimen, distribuyó las funciones entre los implicados y garantizó el pago de los 4 millones de pesos que, de acuerdo con la Fiscalía, habían sido previamente acordados con Yulieth Cecilia Angulo Escobar. Juan José Narváez Rodríguez: habría conducido el vehículo utilizado para transportar el cuerpo de María Camila hasta la zona rural del corregimiento La Buitrera, donde posteriormente fue abandonado. Edwin García Zuluaga: habría vigilado el área perimetral durante la ejecución del crimen y en los recorridos posteriores, además de alertar sobre una eventual presencia de las autoridades. Siga leyendo: Medicina Legal confirmó que restos hallados en Cali sí son de la bebé de María Camila Potosí Sobre estas funciones, la delegada de la Fiscalía manifestó: “Con relación al rol de Narváez Rodríguez, se habría encargado de conducir el vehículo en el que fue trasladado el cuerpo de la mujer hasta la zona rural del corregimiento La Buitrera, donde fue abandonado. García Zuluaga, al parecer, fue el encargado de vigilar el área perimetral y alertar sobre la presencia de alguna autoridad. López Orozco habría sido el encargado de coordinar la logística del crimen y garantizar el pago previamente acordado”. En otra intervención, la funcionaria también indicó: “En relación con el rol de Narváez Rodríguez, se habría encargado de conducir el vehículo en el que fue trasladado el cuerpo de la mujer hasta la zona rural del corregimiento La Buitrera, donde fue abandonado. García Zuluaga, al parecer, fue el encargado de vigilar el área perimetral donde los recorridos se hicieron posteriormente y alertar sobre la presencia de alguna autoridad. López Orozco habría sido el encargado de la logística del crimen por el que acordó un pago”. Puede leer: Así funciona Alerta Rosa, la nueva app paisa que busca proteger a las mujeres en casos de violencia La Fiscalía sostiene que el pago de 4 millones de pesos habría sido ofrecido por Yulieth Cecilia Angulo Escobar a los demás implicados. De acuerdo con la investigación, varios de los procesados serían presuntos integrantes de la estructura delincuencial ‘Los Santa’, organización que, según las autoridades, delinquiría en la comuna 18 de Cali mediante actividades relacionadas con homicidios y microtráfico. Durante las diligencias también se conocieron nuevos elementos probatorios. Entre ellos figura un trapero que, según la investigación, habría sido utilizado para limpiar la sangre en la vivienda donde ocurrió el homicidio y la extracción de la bebé. Las autoridades señalaron que este elemento tendría rastros de sangre y otros fluidos de María Camila Potosí. Asimismo, los investigadores ubicaron el vehículo utilizado para transportar el cuerpo de la víctima hasta el río Meléndez. Sobre ese hallazgo, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Herbert Benavídez, afirmó: “Ubicamos el vehículo donde fue transportado el cuerpo. Allí también fueron encontrados fluidos corporales que, según los dictámenes periciales, correspondían a la sangre de María Camila. Ese desarrollo investigativo fue determinante para obtener las órdenes de captura”. Amplíe la noticia: ¿La mujer que acompañó a María Camila Potosí había fingido dos embarazos? Detalles del testimonio de su expareja

La hipótesis principal de la Fiscalía apunta a que Yulieth Cecilia Angulo Escobar habría coordinado el plan con presuntos integrantes de la estructura delincuencial ‘Los Santa’. Dentro del proceso también se investiga la relación de la procesada con algunos de los capturados y las circunstancias que rodearon la planeación del crimen. Finalmente, un fiscal especializado de la Seccional Cali imputó a los cinco procesados los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elementos materiales probatorios. Ninguno aceptó los cargos y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. La delegada de la Fiscalía concluyó: “Por todo lo anterior, un fiscal especializado de la seccional Cali les imputó los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado y desaparición forzada agravada, así como alteración de elementos materiales probatorios”.

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