Este es el acuerdo de Petro con Venezuela que la Corte frenó antes de entrar en vigor

La Corte Constitucional determinó que el acuerdo firmado entre Colombia y Venezuela para crear una Zona Económica Especial Binacional no puede producir efectos jurídicos en el país mientras no sea aprobado por el Congreso y revisado por la propia Corte, como ocurre con los tratados internacionales. El acuerdo entre ambos países fue anunciado en su momento para la creación de una “zona binacional de paz” con la que buscarían potenciar el comercio, la industria, el turismo y el transporte entre los vecinos. La diplomacia venezolana lo consideró “un paso histórico”.

En ese momento, Maduro afirmó que la zona serviría para una alianza política, pero también para fortalecer el comercio, la industria, gas, petróleo, turismo y transporte. Esto, por supuesto, trajo cuestionamientos sobre la soberanía de Colombia en ese territorio y la complacencia reiterada de Petro con Maduro. En contexto: Primicia | Acuerdo comercial entre Petro y Maduro para zona binacional está congelado, ¿por qué? Al estudiar el caso, la Sala Plena del alto tribunal hizo múltiples precisiones y remitió el denominado Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia al presidente de la República para que inicie el trámite constitucional correspondiente. En la práctica, esto significa que el Gobierno no podrá aplicar el acuerdo en Colombia hasta que el Congreso lo apruebe y, posteriormente, la Corte Constitucional verifique que su contenido se ajusta a la Constitución. Aunque el documento fue denominado “memorándum de entendimiento”, la Corte concluyó que, por las obligaciones que crea para el Estado colombiano, debe seguir el mismo procedimiento previsto para los tratados internacionales. Por esa razón, carece de efectos dentro del ordenamiento jurídico colombiano hasta completar ese trámite.

El anuncio del acuerdo fue en julio de 2025. A la firma simbólica del documento viajaron hasta Caracas el entonces jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade y la ministra de Comercio, Diana Morales. Por el lado de Venezuela, en la foto salió sonriente la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Puede leer: ¿Y la soberanía? Alerta por anuncio de zona binacional con Venezuela El polémico Saade dijo, incluso, que Petro, Maduro y Chávez comparten “un mismo sueño”. “Este es el inicio de un sueño, de un sueño que nació en Bolívar, de un sueño que continuó el presidente Chávez, un sueño que tiene hoy el presidente Maduro, el presidente Petro, es el inicio de una transformación social, política y económica en una región que lo necesita”, señaló el exfuncionario.

Desde entonces estuvo congelado. La explicación que daba la canciller Rosa Villavicencio, a la que tuvo acceso EL COLOMBIANO en primicia, fue que “en cuanto al avance de orden económico, eso está parado. La ministra de Comercio fue desde su competencia para firmar un memorando de entendimiento, pero no hay un avance en términos de desarrollar nada porque precisamente se ha condicionado a que se resuelva esta circunstancia”, dijo la ministra en una reunión virtual rodeada de sus funcionarios. La “circunstancia” a la que se refiere es la detención arbitraria de 38 colombianos en Venezuela desde hace más de un año. En otras noticias: Así va la pelea en Senado y Cámara por las presidencias, ¿el Centro Democrático se quedaría sin nada?

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