¿Qué tal? Corte Suprema anuló el primer fallo por frases inventadas tras uso indebido de IA

Cuando la inteligencia artificial parece haberse metido en todas partes, desde escribir textos hasta ayudar a interpretar leyes, la Corte Suprema de Justicia advirtió que en los estrados no se pueden tomar decisiones sin verificar a fondo la información, y mucho menos apoyarse en citas que no existen en los fallos reales.
En un reciente fallo, la corporación anuló una decisión del Tribunal Superior de Sincelejo por haberse sustentado en citas jurisprudenciales que, al ser verificadas, resultaron inexistentes.
El pronunciamiento no solo dejó sin piso una providencia, sino que marcó un límite, advirtiendo que ni los jueces ni la inteligencia artificial pueden inventar precedentes. La Corte subrayó que en la motivación judicial no hay espacio para la improvisación ni para los textos fabricados por herramientas tecnológicas sin verificación.