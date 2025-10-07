Corte pide investigar al ministro Guillermo Jaramillo y a Ricardo Roa por irregularidades en cuentas de campaña ‘Petro Presidente’

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó enviar copias a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Acusación de la Cámara con el fin de que se determinen posibles irregularidades en los gastos reportados durante las campañas de 2022.
Las pesquisas involucran a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, y a Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, quien coordinó la campaña legislativa del Pacto Histórico.
La decisión apunta a revisar si hubo violaciones a los topes de gasto y errores en la contabilidad electoral.