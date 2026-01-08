Con moto y todo un hombre se fue a una quebrada en Itagüí: bomberos lo rescataron

Un aparatoso accidente de tránsito se presentó en la mañana de este jueves en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

Allí, según informó la secretaría de Movilidad de ese municipio, dos motocicletas que estaban excediendo los límites de velocidad chocoron y producto de la colisión una de ellas terminó cayendo desde casi 10 metros hasta la quebrada La María, con conductor y todo a bordo.

Por fortuna, el caudal de la quebrada no estaba alto ni con fuerza y el hombre pudo ser rápidamente rescatado por los bomberos del municipio.

La suerte del accidentado no fue menor: la quebrada Doña María es uno de los afluentes con mayor número de alertas rojas en el Valle de Aburrá de acuerdo a los informes del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá, Siata.

El hombre que cayó, según el reporte inicial, solo sufrió heridas menores.