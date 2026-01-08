Con miras al reto mundialista, Colombia confirmó duelos de alto calibre contra Croacia y Francia: estas son las fechas

La Selección Colombia oficializó este jueves 8 de enero su calendario de preparación para la doble fecha de partidos amistosos para el mes de marzo, cuando restan unos pocos meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026. Le puede interesar: ¿La liga colombiana es un lugar para “veteranos”? Tiene uno de los promedios de edad más altos en Suramérica La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que el equipo nacional se enfrentará a las selecciones de Croacia y Francia en territorio estadounidense, ratificando los nombres de los rivales que ya se perfilaban tras el sorteo. Luego de tener partidos amistosos contra Nueva Zelanda y Australia, en donde el equipo dirigido por el estratega argentino Néstor Lorenzo no dejó una buena impresión en el juego, la ‘Tricolor’ se medirá a dos selecciones que han sido protagonistas en los últimos dos mundiales.

Pruebas de alto nivel en Estados Unidos

La programación establece que el equipo colombiano se concentrará inicialmente en Orlando para su primer compromiso y posteriormente se trasladará a Washington. Respecto a la importancia de estos compromisos, la Federación Colombiana de Fútbol indicó lo siguiente. “Estos encuentros servirán como pruebas de alto nivel competitivo, aportando a la preparación del equipo nacional de cara a los retos del calendario mundial”, detallaron. Los partidos están programados para el jueves 26 de marzo (Croacia) y el domingo 29 (Francia) del mismo mes. El primer encuentro se disputará en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, mientras que el segundo tendrá lugar en el Northwest Stadium de Landover, Maryland. Las horas exactas de inicio están pendientes de confirmación y sujetas a modificación.

Logística y venta de entradas

Sobre este tema, la FCF detalló que el proceso de comercialización de la boletería para ambos juegos comenzará el próximo martes 13 de enero a partir de las 10:00 a.m. Este anuncio permite a los aficionados planificar su asistencia a los estadios que servirán de antesala a la participación de Colombia en la fase de grupos del Mundial, donde el equipo tiene previstos dos partidos en México y uno en Estados Unidos. Para este ciclo de amistosos se prevé la convocatoria de la base habitual de jugadores que han liderado el proceso actual. A pesar de la incertidumbre sobre su futuro profesional, se espera la presencia de James Rodríguez en la lista definitiva.

La Selección Colombia sigue preparándose para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos en junio de 2026. FOTO: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Asimismo, el director técnico Néstor Lorenzo confirmó recientemente que la nómina podría presentar novedades, señalando que “podría haber sorpresas como siempre”.

El choque contra el seleccionado francés marcará el cuarto enfrentamiento oficial entre ambas naciones, por lo que el registro histórico muestra dos victorias para el equipo colombiano y dos para el francés. Uno de los triunfos más significativos ocurrió en la etapa previa a Rusia 2018, cuando Colombia remontó un marcador adverso en París para imponerse 2-3 con anotaciones de Luis Muriel, Falcao y Juan Fernando Quintero. El historial entre ambos se remonta al 18 de junio de 1972, con una victoria francesa de 3-2. En 1993, durante un amistoso en Martinica, Colombia venció 3-1 con un triplete de Adolfo ‘Tren’ Valencia. El enfrentamiento restante se produjo en la Copa Confederaciones, donde el equipo europeo ganó 1-0 con un gol de Thierry Henry.

Radamel Falcao García en el partido contra Francia en 2018. FOTO: AFP