Con miras al reto mundialista, Colombia confirmó duelos de alto calibre contra Croacia y Francia: estas son las fechas

La Selección Colombia oficializó este jueves 8 de enero su calendario de preparación para la doble fecha de partidos amistosos para el mes de marzo, cuando restan unos pocos meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026.
Le puede interesar: ¿La liga colombiana es un lugar para “veteranos”? Tiene uno de los promedios de edad más altos en Suramérica
La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que el equipo nacional se enfrentará a las selecciones de Croacia y Francia en territorio estadounidense, ratificando los nombres de los rivales que ya se perfilaban tras el sorteo.
Luego de tener partidos amistosos contra Nueva Zelanda y Australia, en donde el equipo dirigido por el estratega argentino Néstor Lorenzo no dejó una buena impresión en el juego, la ‘Tricolor’ se medirá a dos selecciones que han sido protagonistas en los últimos dos mundiales.