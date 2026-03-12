¿Asustados? Reacciones del petrismo a la escogencia de Oviedo como fórmula de Paloma Valencia

La designación de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia provocó reacciones inmediatas desde sectores del Pacto Histórico, que intentan ubicar al exdirector del DANE dentro del espectro político cercano al uribismo.
Tras la escogencia de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, diferentes figuras del petrismo arremetieron contra el exdirector del DANE. Entre sus argumentos comunes estuvo tildarlo de “uribista”, pese a que Oviedo ha dicho no ser “de Uribe, de Petro, ni de nadie”.
