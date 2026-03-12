“Polo Polo abrió heridas que el país le cobró en las urnas”: Óscar Benavides tras ganar la curul afro

También sabía que entre ellos aparecía Miguel Polo Polo, quien había llegado al Congreso obteniendo la curul en 2022 con el apoyo de figuras políticas como María Fernanda Cabal. Sin embargo, el colegaje entre ambos habría llegado a su fin cuando la misma Cabal afirmó en una entrevista que Polo Polo “se fue” con otro (traición), haciendo referencia a su unión en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

No fue fácil para Óscar David Benavides ganarse la curul afro de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas del 8 de marzo, pues tenía pleno conocimiento de que competía con personas que tenían maquinaria política y estaban apadrinadas.

Benavides es un abogado tumaqueño que sacó su campaña política con las “uñas”, pues confesó a Cambio haber solicitado un crédito bancario para promocionarse tanto en las calles de su región como en las redes sociales, que al fin de cuentas terminaron siendo su mejor arma para obtener los 150.414 votos que lo llevaron a ganarse un puesto en el Congreso.

Su vida, como la de muchos colombianos, no ha sido fácil, porque cuando era pequeño veía que los adultos mayores en su vereda, ubicada en el Pacífico nariñense, no sabían leer. Luego comprendió que se trataba de un evidente abandono del Estado.

“Hay personas que nacen y mueren sin aprender a leer ni escribir. Pero yo no me quedé ahí. Agarré mi cartilla de Nacho Lee y, a mi manera, le enseñaba a leer y escribir a mis viejos”, confesó al medio citado.

Lea también: “Sacamos al negro de la cabeza colonizada”: él es Óscar Benavides, el político que arrasó con Polo Polo y se quedó con una curul afro

Su infancia también estuvo marcada por las limitaciones económicas, pues en diversas ocasiones se veía sin útiles escolares completos, por lo que buscaba la forma de compartirlos con sus tres hermanos. A los 13 años empezó a trabajar llenando bolsas para el cultivo de palma de aceite.

“Trabajé una semana y con ese dinero compré un balde de manteca para venderla por cucharadas en la vereda. La gente me compraba y así empecé a rebuscarme para graduarme como bachiller”, añadió.

Aunque Óscar Benavides tenía dificultades económicas, siempre se las ingenió para salir adelante, sin importar que fuera víctima de amenazas, como cuando denunció el robo en el Programa de Alimentación de su colegio en su época de personero.

“En ese momento tenía dos caminos: irme a una ciudad o irme al Ejército. Pero yo nunca estuve de acuerdo con el Ejército. Siempre me hacía la pregunta: ¿Por qué los hijos de los pobres tienen que ser la carnada de la guerra?”, afirmó en la entrevista con Cambio.