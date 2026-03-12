Pascual Bravo ya tiene nueva rectora: Liliana Restrepo Villa; exsecretario de Quintero no alcanzó

Este jueves 12 de marzo se dio a conocer al nuevo rector de la Institución Universitaria Pascual Bravo para el periodo 2026-2030. Se trata de Liliana Patricia Restrepo Villa, administradora de empresas de la Universidad de Antioquia, Especialista en Docencia Universitaria y Magíster en Educación.
Esta mujer, quien según la institución cuenta con una amplia trayectoria profesional y experiencia en el campo educativo, ha estado en cargos directivos, docentes y de asesoría en diferentes universidades.
“Después de escuchar las propuestas de 16 candidatos, fue elegida Liliana, a quien le deseamos muchos éxitos en la conducción de la institución universitaria para el periodo 2026-2030. Felicitaciones. También cuenta con un consejo directivo que estará dispuesto a que trabajemos juntos por el bienestar de la institución”, dijo la presidenta del Honorable Consejo Directivo, Carolina Franco Giraldo.
Todos los candidatos expusieron sus propuestas ante el Consejo Directivo y parte de la comunidad educativa del Pascual Bravo. Después de eso, por medio de votación, se eligió a Restrepo Villa como rectora.