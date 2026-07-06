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Controversia entre Fiscalía y Policía por ubicación del extraditable alias Papá Pitufo en Portugal

El zar del contrabando le dijo a un medio de comunicación que todavía está en la ciudad de Oporto.

  • Diego Marín Buitrago (“Papá Pitufo”) sigue en un litigio jurídico en Portugal, tratando de evitar su extradición a Colombia. FOTOS: ARCHIVO.
    Diego Marín Buitrago (“Papá Pitufo”) sigue en un litigio jurídico en Portugal, tratando de evitar su extradición a Colombia. FOTOS: ARCHIVO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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El paradero del zar del contrabando, Diego Marín Buitrago (“Papá Pitufo”), volvió a ser motivo de controversia por cuenta de un cruce de mensajes entre los directores de la Policía y la Fiscalía.

El conflicto fue revelado en la mañana de este lunes por Caracol Radio, tras publicar una respuesta de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien aseguró que la Policía le había informado que el contrabandista, residente en Portugal, se había escapado en medio del trámite de extradición a Colombia.

“Me ratifico en que la información me fue suministrada por el director general de la Policía (general William Rincón) vía WhatsApp. Me gustaría que quedara claro que nunca existió una petición de la Fiscalía para que se capturara a Marín”, le contó la funcionaria a ese medio de comunicación.

La semana pasada, la Policía había publicado que “la Institución y el director general no han suministrado a la Fiscalía información en la que se afirme que el ciudadano Diego Marín Buitrago se haya fugado o abandonado el territorio de la república portuguesa”.

Marín está desde diciembre de 2024 en ese país europeo, pendiente de un trámite de extradición a Colombia, del cual se ha defendido alegando que su vida peligraría si es regresado a su nación de origen.

En Portugal fue detenido en una operación conjunta de las policías de Colombia, España y Portugal, luego de que en abril de ese año un tribunal de Valencia (España) lo hubiera dejado en libertad.

Aunque el juzgado le prohibió salir de España, Marín pasó la frontera hacia Portugal, donde cayó de nuevo. No obstante, un juzgado local de nuevo le concedió la libertad, mientras avanza con lentitud su trámite de extradición.

En Colombia, las autoridades señalan a “Papá Pitufo” de liderar desde Europa una gigantesca red de contrabando de mercancía producida en China, la cual también estaría al servicio de grupos narcotraficantes y terroristas. Al parecer lleva 25 años en ese negocio.

Marín logró evadir una redada en contra de su organización en marzo de 2024, en la que fueron capturados varios de sus socios principales, como Ricardo Orozco Baeza (“el Bendecido”), el coronel en retiro Alexánder Galeano Ardila y el mayor Mario Andrés Sarmiento, oficial activo de la Policía.

En ese momento, las autoridades informaron que la organización ilegal regentaba el 80% del contrabando marítimo que entraba a Colombia.

Pero el caso cobró dimensiones políticas cuando salió a la luz pública que “Papá Pitufo” donó $500 millones para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Aunque el mandatario aseguró que devolvió esa plata, no se han conocido evidencias de dicha devolución.

Según Caracol Radio, Marín Buitrago les contestó que no ha abandonado Portugal y que no piensa hacerlo. Al parecer, está en la ciudad de Oporto.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: La red de corrupción que protegió por más de dos décadas a “Papá Pitufo”.

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