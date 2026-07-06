Controversia entre Fiscalía y Policía por ubicación del extraditable alias Papá Pitufo en Portugal

El paradero del zar del contrabando, Diego Marín Buitrago (“Papá Pitufo”), volvió a ser motivo de controversia por cuenta de un cruce de mensajes entre los directores de la Policía y la Fiscalía.

El conflicto fue revelado en la mañana de este lunes por Caracol Radio, tras publicar una respuesta de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien aseguró que la Policía le había informado que el contrabandista, residente en Portugal, se había escapado en medio del trámite de extradición a Colombia.

“Me ratifico en que la información me fue suministrada por el director general de la Policía (general William Rincón) vía WhatsApp. Me gustaría que quedara claro que nunca existió una petición de la Fiscalía para que se capturara a Marín”, le contó la funcionaria a ese medio de comunicación.

La semana pasada, la Policía había publicado que “la Institución y el director general no han suministrado a la Fiscalía información en la que se afirme que el ciudadano Diego Marín Buitrago se haya fugado o abandonado el territorio de la república portuguesa”.

Marín está desde diciembre de 2024 en ese país europeo, pendiente de un trámite de extradición a Colombia, del cual se ha defendido alegando que su vida peligraría si es regresado a su nación de origen.