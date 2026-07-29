Contraloría investiga bonos TES por $43,4 billones del Gobierno Petro: intereses subirían $316.500 millones

La estrategia de manejo de la deuda pública implementada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro está bajo investigación de la Contraloría General de la República. Según reveló Bloomberg, el organismo de control investiga un canje de títulos de tesorería (TES) realizado en octubre de 2025 que permitió reducir el saldo nominal de la deuda interna en el corto plazo, pero incrementó significativamente el costo de los intereses que deberá asumir el Estado en los próximos años. De acuerdo con documentos conocidos por el medio internacional, la operación se llevó a cabo el 8 de octubre de 2025. En esa fecha, el Gobierno intercambió $43,4 billones en títulos antiguos por nuevas emisiones por $35,4 billones, lo que representó una reducción inmediata cercana a $8 billones en el saldo de la deuda interna. Entérese: El hermano de la influencer Gabriela Muñoz, cercana a Petro, también mueve hilos en la Aerocivil Sin embargo, la auditoría de la Contraloría concluyó que esa disminución nominal tuvo un costo importante. Mientras los bonos entregados pagaban cupones cercanos al 7,25%, los nuevos TES fueron emitidos con tasas de entre 11,75% y 12%, lo que aumentó el pago anual de intereses en aproximadamente $316.500 millones.

La preocupación de la Contraloría

El ente de control advierte que estas operaciones “pueden afectar la dimensión intertemporal de la sostenibilidad fiscal”, al incrementar de manera significativa el costo del servicio de la deuda durante los próximos gobiernos. La investigación también cuestiona que el Gobierno utilizara de forma reiterada títulos con vencimientos inferiores a un año para convertirlos en deuda de largo plazo, una práctica que “transforma instrumentos diseñados para resolver necesidades temporales de liquidez en mecanismos permanentes de financiación”. Le puede interesar: ¿Por qué sacaron de sus casos a siete fiscales que le pisaban los talones a los cabecillas de bandas en Medellín? Para la Contraloría, esa estrategia incluso plantea “cuestiones constitucionales sustanciales”, ya que comprometería recursos de futuras administraciones y reduciría el margen disponible para financiar programas sociales.

El principal efecto señalado por el organismo de control es la reducción del llamado espacio fiscal, es decir, la capacidad que tendrán los próximos gobiernos para destinar recursos a inversión social, infraestructura o nuevos programas. Al aumentar el costo del servicio de la deuda, una mayor proporción del presupuesto nacional deberá destinarse al pago de intereses, limitando los recursos disponibles para otros sectores.

La defensa del Ministerio de Hacienda

Frente a los hallazgos, el Ministerio de Hacienda defendió la estrategia de manejo de deuda. La cartera explicó que el objetivo del canje era disminuir el riesgo de refinanciación y extender los plazos de vencimiento de la deuda pública. Además, argumentó que las tasas ofrecidas respondían a las condiciones del mercado y que emitir bonos con cupones inferiores habría obligado al Estado a venderlos con mayores descuentos, incrementando así el volumen total de deuda necesario para obtener los mismos recursos. No obstante, la Contraloría rechazó esa explicación al considerar que las decisiones de endeudamiento deben evaluarse por sus efectos de largo plazo y no únicamente por los beneficios inmediatos sobre la liquidez del Gobierno. Como parte de la investigación, el organismo realizó una diligencia de inspección en el Ministerio de Hacienda con apoyo de la Policía Judicial para recopilar información técnica adicional. Además, remitió el expediente a la Procuraduría General de la Nación y a la Inspección General, con el fin de que se evalúen posibles responsabilidades disciplinarias de los funcionarios involucrados. Entre ellos figura Javier Cuéllar, director de Crédito Público, quien lideró las operaciones de manejo de deuda durante ese periodo. El alivio inmediato obtenido por el Gobierno mediante estas operaciones terminó acompañado por un incremento considerable en los rendimientos que recibirán los tenedores de los nuevos bonos durante los próximos años, un costo que, de acuerdo con la Contraloría, terminará siendo asumido por las finanzas públicas. Siga leyendo: Deuda del Gobierno llegó a $1.167 billones en junio: ya equivale al 60,5% del PIB Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas:

Los títulos antiguos pagaban intereses cercanos al 7,25%, mientras que los nuevos TES fueron emitidos con tasas entre el 11,75% y el 12%. Según la auditoría revelada por Bloomberg, esto incrementó el pago anual de intereses en aproximadamente $316.500 millones.

Los títulos antiguos pagaban intereses cercanos al 7,25%, mientras que los nuevos TES fueron emitidos con tasas entre el 11,75% y el 12%. Según la auditoría revelada por Bloomberg, esto incrementó el pago anual de intereses en aproximadamente $316.500 millones.

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Los títulos antiguos pagaban intereses cercanos al 7,25%, mientras que los nuevos TES fueron emitidos con tasas entre el 11,75% y el 12%. Según la auditoría revelada por Bloomberg, esto incrementó el pago anual de intereses en aproximadamente $316.500 millones.