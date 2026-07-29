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Riña entre menores en Rionegro dejó lesionados y aprehendidos, ¿qué pasó?

El suceso se presentó a la salida de un colegio del municipio. Autoridades descartaron que los involucrados fueran alumnos.

  • Imagen de referencia del municipio de Rionegro, donde ocurrerion los hechos. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Imagen de referencia del municipio de Rionegro, donde ocurrerion los hechos. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
El Colombiano
El Colombiano
29 de julio de 2026
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Desde el municipio de Rionegro informaron sobre la violenta riña de un grupo de jóvenes, los cuales se enfrascaron en una pelea usando armas cortopunzantes, a las afueras de un colegio.

Según trascendió, por lo menos seis jóvenes fueron vistos en la tarde de ayer martes 28 de julio, participando de una violenta pelea a las afueras de la Institución Educativa Josefina Muñoz González, en el sector Cuatro Esquinas.

Tras el llamado de la comunidad la Policía intervino en el lugar y, según informaron los medios locales, capturó a un joven de 18 años y aprehendió a otros cuatro menores de edad.

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Además, las autoridades habrían incautado una de las armas utilizada durante la confrontación.

El suceso también dejó varios jóvenes lesionados, que fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Frente a este caso, la Alcaldía de Rionegro confirmó el suceso pero también desmintió versiones que señalaban que los involucrados pertenecían a la Institución Educativa Josefina Muñoz González, aclarando que ninguno es estudiante del plantel. No obstante, indicó que algunos de ellos solían permanecer en los alrededores de la institución.

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Por ahora, las autoridades siguen investigando el motivo del suceso que por poco termina en tragedia.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió la riña de Rionegro?
El enfrentamiento tuvo lugar en el sector Cuatro Esquinas, cerca de la Institución Educativa Josefina Muñoz González, en Rionegro.
¿Qué hizo la Policía durante la emergencia?
La rápida intervención de las autoridades permitió controlar la situación y evitar que la confrontación tuviera consecuencias mayores.
¿Los implicados en la pelea de Villa Camila eran estudiantes del colegio Josefina Muñoz González?
La Alcaldía de Rionegro aclaró que ninguno de los involucrados pertenece a esa institución educativa, aunque algunos frecuentaban sus alrededores.

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