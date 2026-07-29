Riña entre menores en Rionegro dejó lesionados y aprehendidos, ¿qué pasó?

Desde el municipio de Rionegro informaron sobre la violenta riña de un grupo de jóvenes, los cuales se enfrascaron en una pelea usando armas cortopunzantes, a las afueras de un colegio. Según trascendió, por lo menos seis jóvenes fueron vistos en la tarde de ayer martes 28 de julio, participando de una violenta pelea a las afueras de la Institución Educativa Josefina Muñoz González, en el sector Cuatro Esquinas. Tras el llamado de la comunidad la Policía intervino en el lugar y, según informaron los medios locales, capturó a un joven de 18 años y aprehendió a otros cuatro menores de edad. Lea también: ¿Por qué la gente se quiere ir al Valle de San Nicolás? Oriente es motor de crecimiento de vivienda y construcción Además, las autoridades habrían incautado una de las armas utilizada durante la confrontación. El suceso también dejó varios jóvenes lesionados, que fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica. Frente a este caso, la Alcaldía de Rionegro confirmó el suceso pero también desmintió versiones que señalaban que los involucrados pertenecían a la Institución Educativa Josefina Muñoz González, aclarando que ninguno es estudiante del plantel. No obstante, indicó que algunos de ellos solían permanecer en los alrededores de la institución. Lea también: Investigan muerte de estudiante de 16 años tras pelea de boxeo en colegio de Bogotá Por ahora, las autoridades siguen investigando el motivo del suceso que por poco termina en tragedia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas