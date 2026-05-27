Las contradicciones del procurador Eljach sobre la participación en política de Petro, ¿qué tan independiente es?

A lo largo de esta semana, previa a las elecciones de primera vuelta de este domingo, surgieron nuevos cuestionamientos por episodios de presunta participación en política del presidente Gustavo Petro. Particularmente, por un mensaje que publicó en su cuenta oficial de X, en el que mostraba y mencionaba el cierre de campaña de Cepeda desde Barranquilla.
El mensaje desató críticas inmediatas, especialmente porque los funcionarios públicos —y en particular el presidente de la República— no pueden participar en política ni respaldar de manera directa a un candidato. Sin embargo, Gustavo Petro ha sido reiterativo en este tipo de pronunciamientos, al punto de que ya enfrenta al menos diez procesos en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por presunta participación en política.
Pero lo que ahora inquieta es la respuesta institucional frente a estas actuaciones, en particular la del procurador Gregorio Eljach, quien dirige la entidad encargada de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades en las que pueda incurrir un funcionario público.
En particular, lo llamativo ahora de las declaraciones de Eljach es que hace tan solo unas semanas, a través de un video, lanzó un llamado a la prudencia dirigido tanto a los actores políticos como a la ciudadanía.