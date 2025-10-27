Patricia Caicedo, inhabilitada en primera instancia por la Personería y hermana del investigado Carlos Caicedo, entre las más votadas al Senado

Este domingo se realizaron las votaciones de la consulta del Pacto Histórico, cuyo ganador a candidato presidencial fue Iván Cepeda, con el 65,13 %, frente a Carolina Corcho, quien obtuvo 676.110 votos (28,72 %), y Daniel Quintero con 144.677 (6,14 %). Sin embargo, este último se retiró de la consulta y anunció este lunes, a través de su cuenta de X, que buscará ir por firmas. “Hoy inscribiré mi comité de firmas a la Presidencia de la República: Reset Total contra el Narco y los Corruptos. Será una campaña independiente, sin partidos ni jefes políticos”, escribió. Entérese: Consulta del Pacto Histórico: votó el 6,8 de los colombianos

Al mismo tiempo, los electores también eligieron a los aspirantes a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, siendo las personas con más votos por el Senado Pedro Hernando Flórez Porras (185.029 votos – 7,91 %) y, por la Cámara en Antioquia, por ejemplo, Hernán Muriel Pérez (41.612 votos).

Antioquia fue el segundo departamento con menor participación en la consulta del Pacto: no llegó ni al 3 % de los votantes

¿Cuáles fueron los hombres y las mujeres más votados en la consulta del Pacto Histórico?

La Registraduría ya publicó sus últimos boletínes en donde presenta la lista de todos los votados para el Senado, la Cámara de Representantes y la Presidencia.

Los hombres más votados al Senado

1. Pedro Hernando Flórez Porras (185.029 votos 7,91%) 2. Wilson Neber Arias Casrillo (171.354 votos 7,32%) 3. Walter Alfonso Rodríguez Chaparro (137.821 votos 5,89%) 4. Ferney Silva Idrobo (90.450 votos 3,86%) 5. Carlos Alberto Benavides Mora (77.623 votos 3,31%) Lea también: ¿Isabel Zuleta quedó “quemada” tras la consulta para el Congreso? Hasta una “desconocida” de Caucasia sacó más votos

Las mujeres más votadas al Senado

1. Carmen Patricia Caicedo Omar (74.982 votos 3,20%) La Personería Distrital de Santa Marta sancionó en octubre de 2025 a Carmen Caicedo con una inhabilitación de un (1) año para ejercer cargos públicos. La sanción se basó en un proceso en el que se la encontró responsable de una contratación directa sin la debida justificación jurídica para la impresión de la cartilla titulada “Quebrada Tamacá, Corazón del Cambio Ambiental”. Esto ocurrió tras ser directora del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA) de Santa Marta. La Personería determinó que Caicedo no justificó adecuadamente la modalidad de contratación directa, sustentándola únicamente en la supuesta inexistencia de pluralidad de oferentes. No obstante, no se encontraron pruebas suficientes, como derechos de autor o registros de distribuidor exclusivo, que respaldaran esta justificación.

Caicedo manifestó que esta decisión no afectaría su participación en la consulta, dado que se trata de una acción relacionada con su gestión en el DADSA, cargo que ya no ejerce, y que ha sido apelada por considerarla jurídicamente cuestionable. También señaló que se trata de una decisión de primera instancia y que, según su criterio en un comunicado, no implica inhabilidad para ejercer cargos de elección popular. Por su parte, Carlos Caicedo, su hermano, enfrenta varios procesos judiciales y disciplinarios. Uno de ellos está relacionado con una acusación de la Fiscalía por presuntas irregularidades en el contrato de adecuación del Coliseo de Gaira (obra de 2015), suscrito cuando era alcalde de Santa Marta.

Carlos Caicedo: exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena

Entre las irregularidades señaladas se incluyen la falta de estudios previos, la ausencia de licencia, y sobrecostos que elevaron el valor inicial del contrato —aproximadamente 2.682 millones de pesos— a más de 4.022 millones, lo que habría generado un presunto detrimento patrimonial cercano a 690 millones de pesos. 2. Laura Cristina Ahumada García (68.940 votos 2,94%) 3. Aida Yolanda Avella Esquivel (50.120 votos 2,14%) 4. Yuly Esmeralda Hernandez Silva (42.166 votos 1,80%) 5. Sandra Claudia Chindoy Jamioy (42.010 votos 1,79%) Puede leer: Ganaron candidatos vinculados a la Agencia de Tierras en la consulta del Pacto: varios eran contratistas en campaña

Los hombres y las mujeres más votados a la Cámara de Representantes por departamentos

Antioquia: Hernán Muriel Pérez (41.612 votos) - Luz Verónica Estrada Holguin (7.151 votos). Atlántico: Jaime Arturo Santamaría Acosta (49.709 votos) - Andrea Camila Vargas de la Hoz (37.160 votos) Bolívar: Amaury Julio Pérez (25.771 votos) - Colombia Esperanza Aduen Bray (10.972 votos) Boyacá: José Luis Bohorquez López (23.023 votos) - Nini Johanna Angel Ávila (2.080 votos) Caldas: Erika Milena Muñoz Villareal (5.819 votos) - Luis Fernando Acevedo Restrepo (5.363) Cauca: Jorge Hernán Bastidas Rosero (53.697 votos) - Luz Miryan Moncayo (7.974 votos) Cesar: Alexandra Pineda Ortiz (28.010 votos) - Alexis Lacouture Tabares (9.775 votos) Córdoba: Luis Fernando Ballesteros Meza (46.692 votos) - Claudia Leonor Jiménez Martínez (22.523 votos) Amplíe la noticia: Exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, irá a juicio por presunto sobrecosto y anomalías en contrato público Cundinamarca: Heiner de Jesús Gaitán Parra (19.342 votos) - Francy Natalia Moreno Puin (11.933 votos) Bogotá D.C: María Fernanda Carrascal Rojas (65.547 votos) - Daniel Mauricio Monroy Hernández (20.280 votos) Chocó: Juliana Mercedes Mayo Santos (9.883 votos) - Alejandro Antonio Rivas Asprilla (6.426 votos) Huila: Lourdes Paola Mateus Serrano (12.858 votos) - Mauro Saúl Sánchez Zambrano (7.712 votos) Magdalena: José Felipe Hernández Polo (28.233 votos) - Naylea Melissa Barros Martínez (15.625 votos) Nariño: Erick Adrián Velasco Burbano (64.591 votos) - Rosita Rosaurina Guevara Rosero (45.079 votos) Risaralda: Fernando Arias Cardona (4.076 votos) - Juliana Giraldo Vélez (3.512 votos) Norte de Santander: Jaime Alberto Gómez Montañez (2.920 votos) - Liliana Barragán Díaz (2.400 votos) Quindío: Miguel Ángel Grisales Suárez (6.179 votos) - Mónica Paola Bolívar Forero (2.718 votos) Santander: Camilo Alfonso Torres (19.453 votos) - Yolanda Silva Romero (8.418 votos) Sucre: Rodrigo Alfonso Ramírez Salazar (36.118 votos) - Lina Marcela Florez Tirado (4.722 votos) Tolima: Marco Emilio Hincapié Ramírez (19.969 votos) - Deyanira Conde Ducuara (3.220 votos) Valle: Alfredo Mondragón Garzón (85.290 votos) Ana Leidy Erazo Ruiz (20.128 votos) Caquetá: Ramiro Andrés Mendoza Barragán (3.178 votos) - Rosaura Ciro Restrepo (2.504 votos) Casanare: Elfar Danilo Leal Galindo (4.236 votos) - Giseth Paola Clavijo Barrios (2.622 votos) La Guajira: Limbano Alfonso Díaz Hernández ( 14.064 votos) - Delia Llorela Roys Mengual (5.686) Guainía: Heyner Rullery Bautista López (567 votos) - Doris Natalia Uribe Urrutia (144) Meta: María del Carmen Mayusa Cruz (13.885 votos) - Cesar Augusto Díaz Medina (5.328) Guaviare: Jose German Olarte Palomino (1.256) San Andrés: Showad Lepard Stephenson Smith (1.074) - Elizabeth Rivera Marimón (737) Amazonas: Linda Victoria Acevedo Murillo (2.864) - Pompilio Andrés Losada Pinzón (1.592) Putumayo: Miguel Angel Rubio Bravo (12.246 votos) - Claudia Lucia Lopez Burgos (2.342) Vichada: Darío Lopez Perez (1.356)

