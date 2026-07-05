Testimonios en defensa de la Constitución del 91: “vivir sin esconderme”

En las calles, una copia pequeña y delgada de la Constitución Política de Colombia, uno de los libros más importante del país, vale menos de 5.000 pesos; pero en la práctica, aquellas páginas contienen las Leyes que han protegido, durante 35 años, algo invaluable: los derechos y la vida de los colombianos.
Con motivo de la celebración de su aniversario este 4 de julio, universidades de distintas regiones del país (incluyendo Los Andes, Externado, Javeriana, Rosario, Sabana, Libre, Uniminuto, CESA, EAFIT e Icesi) y medios de comunicación, con el respaldo de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, unieron esfuerzos para lanzar la campaña #SomosConstitución, una iniciativa educativa que pondrá sobre la mesa relatos al rededor de la Carta Política; la historia de la misma y la importancia de protegerla.
Por el momento, son 13 los testimonios que sustentan la celebración de la firma final que le dio vida a la Constitución de 1991: no se trata solo de un conjunto de normas, sino de lineamientos para proteger poblaciones vulnerables, minorías, diversidades de género y frenar, legalmente, las desigualdades.