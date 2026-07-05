Así fue el gol de Julián Quiñones en los octavos de final entre México e Inglaterra

El panorama cambió en apenas dos minutos para Inglaterra. Cuando México dominaba las acciones y parecía más cerca de abrir el marcador, el conjunto europeo golpeó con toda su contundencia gracias a un doblete de Jude Bellingham, quien anotó a los 36 y 38 minutos para silenciar el estadio Azteca y encaminar a los ingleses hacia los cuartos de final del Mundial 2026.
Sin embargo, antes del descanso apareció Julián Quiñones para descontar y mantener con vida al seleccionado mexicano. El delantero, nacido en Colombia y nacionalizado mexicano, llegó así a cuatro goles en la Copa del Mundo.