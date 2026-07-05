La historia detrás del nuevo mural de 85 metros en Barrio Colombia que rinde homenaje a Antonio Caro

Desde este fin de semana, todo aquel que pase por la carrera 44, la vía que conecta Barrio Colombia con Ciudad del Río, se encontrará con un mural que, no solo por su tamaño, sino también por su intenso color rojo, es imposible no detenerse a mirar.

En esta obra de arte, al lado izquierdo, está un hombre de tez y camiseta blanca, cabellos grises, ojos negros y gafas. Ese es el artista bogotano Antonio Caro, quien falleció el 29 de marzo de 2021 y que ahora es recordado con esta pieza de arte urbano titulada Homenaje a Antonio Caro.

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El mural de 85 metros es creación del colectivo paisa Joyitas y fue uno de los proyectos ganadores de la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura de la Secretaría del Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín.

Santiago García “Posho”, Andrés Salas “La Plaga Invade”, Marlon Zamora “Maniatic” y Catalina Bobone, gestora cultural del colectivo, son los artistas detrás de la pieza.

“Decidimos hacer este mural porque el trabajo de Antonio Caro es inspiración para nosotros. Fue de los primeros en atreverse a tomar marcas reconocidas e intervenirlas desde la crítica social, de una manera análoga. Esa afinidad con su obra fue la que nos llevó a querer rendirle este tributo”, le explicó Bobone a EL COLOMBIANO.