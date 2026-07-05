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La historia detrás del nuevo mural de 85 metros en Barrio Colombia que rinde homenaje a Antonio Caro

La obra fue realizada por Joyitas, colectivo de artistas de Medellín, y llega cinco años después de la muerte este referente bogotano.

  • El mural en homenaje a Antonio Caro fue inaugurado este sábado. La obra de arte urbana también es parte de la iniciativa Ba.Colors FOTO: Horus Thor Amaya Arbeláez

    El mural en homenaje a Antonio Caro fue inaugurado este sábado. La obra de arte urbana también es parte de la iniciativa Ba.Colors FOTO: Horus Thor Amaya

    Arbeláez

María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 43 minutos
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Desde este fin de semana, todo aquel que pase por la carrera 44, la vía que conecta Barrio Colombia con Ciudad del Río, se encontrará con un mural que, no solo por su tamaño, sino también por su intenso color rojo, es imposible no detenerse a mirar.

En esta obra de arte, al lado izquierdo, está un hombre de tez y camiseta blanca, cabellos grises, ojos negros y gafas. Ese es el artista bogotano Antonio Caro, quien falleció el 29 de marzo de 2021 y que ahora es recordado con esta pieza de arte urbano titulada Homenaje a Antonio Caro.

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El mural de 85 metros es creación del colectivo paisa Joyitas y fue uno de los proyectos ganadores de la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura de la Secretaría del Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín.

Santiago García “Posho”, Andrés Salas “La Plaga Invade”, Marlon Zamora “Maniatic” y Catalina Bobone, gestora cultural del colectivo, son los artistas detrás de la pieza.

“Decidimos hacer este mural porque el trabajo de Antonio Caro es inspiración para nosotros. Fue de los primeros en atreverse a tomar marcas reconocidas e intervenirlas desde la crítica social, de una manera análoga. Esa afinidad con su obra fue la que nos llevó a querer rendirle este tributo”, le explicó Bobone a EL COLOMBIANO.

Una de esas obras –tal vez la más conocida de Antonio– es Colombia, también nombrada como Colombia Coca-Cola, creada en 1976, en la que el artista usó la tipografía de la famosa gaseosa para escribir el nombre de su país como una crítica al consumo y al capitalismo. Sin embargo, su trabajo va más allá.

Para el curador e investigador Juan David Quintero, quien conoció al artista y ha estudiado su obra durante años, fue uno de los principales impulsores del arte conceptual en el país.

“Caro utilizaba medios y técnicas no convencionales, como el cartel o la obra efímera, donde la fuerza de las ideas y el mensaje eran muy importantes. Su expresión plástica se caracterizó por la crítica social y las acciones de resistencia”, señala.

Esa manera de entender el arte, agrega, hizo que sus obras trascendieran las galerías y los museos para convertirse en referentes que hoy siguen dialogando con nuevas generaciones de artistas, como es el caso de Joyitas.

Algunos de sus integrantes, de hecho, han realizado piezas enmarcadas en el brandalismo, una práctica que consiste en intervenir o modificar los anuncios de una marca para transmitir un mensaje de crítica o protesta social.

Desde 2024, este grupo de artistas urbanos están trabajando juntos. Su primer proyecto fue Dame tu pin, una exposición con más de 120 obras de 80 artistas nacionales e internacionales que tenía como idea principal que cada uno de los participantes enviara un trabajo en formato de pin, como una manera de crear arte portátil y, al mismo tiempo, democratizarlo para que cualquiera pudiera llevarlo consigo.

Joyitas también hace parte de Distrito de Artistas Barrio Colombia (Ba.Co) y Homenaje a Antonio Caro se suma a Ba.Colors, un laboratorio de arte urbano y tecnología que busca transformar este barrio industrial en un corredor cultural.

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