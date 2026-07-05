¿Aquí estoy y aquí me quedo?: Ancelotti explicó eliminación de Brasil y se aferró al banquillo

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, quiso dejar claro que la derrota de este domingo contra Noruega en octavos de final del Mundial 2026 “no es el fin”, “es el principio de un nuevo ciclo”, descartando cualquier salida del banquillo brasileño.

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“Es obvio que estamos todos profundamente tristes, el equipo no ha hecho un Mundial espectacular pero sí un buen Mundial. El partido de hoy lo pudo merecer ganar. Tenemos que seguir mejorando, trabajando, encontrar nuevas ideas. No es el fin esta derrota, es el principio de un nuevo ciclo”, dijo en rueda de prensa.

El técnico italiano, que fue renovado hasta 2030 antes de este Mundial, lamentó la eliminación en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos), alargando la espera de Brasil por una sexta estrella, 24 años después de la última. “Hemos tenido muchas oportunidades. Los cambios eran para meter más frescura, y más profundidad para ganar el partido. Brasil, con esta plantilla, podía competir hasta el final de la Copa del Mundo”, afirmó.