Exclusivo | Petro deja el poder con otra barrida de oficiales: 153 en tres meses

A pocas semanas de terminar su mandato, el gobierno de Gustavo Petro está promoviendo una inusual barrida de oficiales y suboficiales del Ejército Nacional nunca antes vista.
Expertos consultados señalan que los normal es que al año sean llamados a calificar servicios entre 80 y 150 oficiales en esa Institución, pero en los últimos tres meses se completó una cifra que abarcaría tres años. ¿Por qué lo hacen al final del mandato?
EL COLOMBIANO tuvo acceso a 36 resoluciones del Ministerio de Defensa y el Ejército, expedidas entre el 16 de marzo y el 3 de julio de 2026, con las cuales se notificó el retiro del servicio activo de 326 militares. De esos, uno salió por haber cometido el delito de abandono del servicio; 21 por solicitud propia; y la gran mayoría, 304, fueron llamados a calificar servicios.
Esta última figura implica que les aplicaron una modalidad de retiro con potestad discrecional, en la que el Estado no tiene la obligación de justificar al detalle el motivo de la salida del uniformado.
Del total de retiros, 153 son oficiales, es decir, de nivel gerencial, con poder de mando y toma de decisiones.