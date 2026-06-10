En medio de tormenta por auto de suspensión, Consejo de Estado salva a Petro de la ‘muerte política’

Mientras el país comenta la decisión sobre la suspensión provisional al presidente Gustavo Petro, este mismo jueves se conoció que el Consejo de Estado negó una demanda que buscaba despojarlo de la investidura que tuvo como senador de la República por presuntas inasistencias a sesiones plenarias.

La decisión fue adoptada por la Sala Especial, que concluyó en primera instancia que no se configuró la causal demandada. Según explicó el Consejo de Estado, la norma exige que existan al menos seis ausencias injustificadas a sesiones plenarias dentro de un mismo período de sesiones para que proceda la pérdida de investidura.

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La demanda sostenía que Petro había acumulado 17 inasistencias cuando ocupó una curul en el Senado y destacaba ocho de ellas durante la legislatura 2018-2019. Sin embargo, el análisis del tribunal determinó que esas faltas no ocurrieron dentro de un mismo período legislativo, lo que era indispensable para aplicar la sanción.

De acuerdo con el fallo, cinco de las ausencias señaladas correspondieron al primer período de sesiones y las otras tres al segundo. Por esa razón, el Consejo de Estado concluyó que no era posible sumarlas para configurar la causal de pérdida de investidura prevista en la Constitución.

“La corporación verificó que 5 correspondían al primer periodo de sesiones y 3 al segundo, por lo que no se configuró la causal invocada”, señaló el alto tribunal.

La decisión se conoce después de que la representante Gloria Elena Arizabaleta radicara ante la Comisión de Acusación un auto que ordena su suspensión provisional del cargo dentro de una investigación por presunta participación en política, una medida que ha sido cuestionada por juristas que consideran que la Comisión no tiene competencia constitucional para apartar al jefe de Estado de sus funciones.

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Aunque se trata de procesos completamente distintos y relacionados con hechos ocurridos en momentos diferentes de la trayectoria política de Petro, ambas decisiones coincidieron en una misma jornada convulsa política y judicialmente.