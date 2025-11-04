Tercera condena contra disidentes de Farc por la primera matanza de policías en el Gobierno Petro. ¿Cómo fue el crimen?

La detonación de una bomba oculta en un sendero veredal, y una subsiguiente lluvia de granadas y ráfagas de fusil, acabó con la vida de siete policías en la zona rural de Neiva, Huila, en la que fue conocida como la primera masacre del conflicto armado en el gobierno de Gustavo Petro.
Sucedió el 2 de septiembre de 2022, en el camino que conecta a la capital huilense con el corregimiento de San Luis. Por allí transitaba una patrulla de la Policía, en inmediaciones de un sector conocido como La Quebrada de los Muertos, cuando a la 1:40 p.m. se produjo el estallido a su paso.
Los uniformados, que no murieron en la explosión, fueron rematados a los pocos minutos por los disidentes de las Farc que rodearon el vehículo. Los delincuentes huyeron después con las armas de los muertos. Solo hubo un sobreviviente, con heridas de gravedad.