Condenan a capitán y patrullero de la Policía por ‘chuzadas’ a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia

Un juzgado de Bogotá anunció otra condena por el caso de Marelbys Meza, quien fue niñera y empleada de la exfuncionaria del Gobierno Petro, Laura Sarabia. Se trata de los procesos contra el capitán de la Policía, Carlos Alberto Correa Loaiza, y el patrullero, Jhon Fredi Morales Cárdenas, por las interceptaciones ilegales a Meza y una amiga suya.
Le puede interesar: Tribunal confirmó condena a 10 años contra dos policías por las chuzadas a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la Nación presentó el material probatorio —entre ellos documentos y testimonios— que evidenciaron cómo ambos uniformados incurrieron en los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público agravado y violación ilícita de comunicaciones.