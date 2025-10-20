Condenan a capitán y patrullero de la Policía por ‘chuzadas’ a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia

Un juzgado de Bogotá anunció otra condena por el caso de Marelbys Meza, quien fue niñera y empleada de la exfuncionaria del Gobierno Petro, Laura Sarabia. Se trata de los procesos contra el capitán de la Policía, Carlos Alberto Correa Loaiza, y el patrullero, Jhon Fredi Morales Cárdenas, por las interceptaciones ilegales a Meza y una amiga suya. Le puede interesar: Tribunal confirmó condena a 10 años contra dos policías por las chuzadas a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia. Durante el juicio, la Fiscalía General de la Nación presentó el material probatorio —entre ellos documentos y testimonios— que evidenciaron cómo ambos uniformados incurrieron en los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público agravado y violación ilícita de comunicaciones.

Así mismo, el juzgado aseguró que elaboraron informes falsos que llevaron a la interceptación ilegal de las comunicaciones de ambas mujeres, en el marco de un entramado de corrupción para afectar a la exniñera de la entonces jefe de gabinete de la Presidencia. Según la investigación, el 30 de enero de 2023, Correa Loaiza y Morales Cárdenas fabricaron informes con información falsa que presentaron a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Quibdó (Chocó).

En esos documentos las identificaron como alias La Madrina y alias La Cocinera para relacionarlas como dos supuestas colaboradoras del grupo criminal ‘Clan del Golfo’. No obstante, se trataba de los números telefónicos de Meza Buelvas y de otra mujer que trabajaba en el entorno doméstico de la excanciller. Los informes llevaron al fiscal del caso a solicitar a un juez de control de garantías la interceptación de las líneas, sin saber que estaba avalando una intervención ilícita. La Fiscalía solicitó que, por la gravedad de los delitos cometidos, la condena tendrá que ser cumplida en un centro penitenciario.

EL COLOMBIANO se comunicó con la Policía Nacional para conocer si la institución se pronunciaría por este anuncio del sentido del fallo, pero hasta el momento no han emitido alguna respuesta. Entre tanto, Sarabia —ahora embajadora de Colombia en Reino Unido— tampoco se ha pronunciado, hasta el momento, por esta sentencia, que involucra a una exempleada suya que denunció que le hicieron una prueba con polígrafo en un sótano de la Casa de Nariño.