A Cuba solo le quedan entre 15 y 20 días de reservas de petróleo antes de colapsar, según Financial Times

Cuba estaría atravesando una situación tensa como consecuencia de los nuevos planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientados a endurecer su política hacia la isla para hacer frente al régimen castrista. La coyuntura es tan crítica que el diario británico Financial Times reveló este 29 de enero que a Cuba solo le quedarían entre 15 y 20 días de reservas de petróleo si el nivel de consumo se mantiene sin cambios.

Este escenario se agrava luego de que el mandatario republicano amenazara con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a la isla, una medida que podría aislar aún más a La Habana en materia energética.

La firma de inteligencia energética Kpler indicó al Financial Times que Cuba ha recibido un solo cargamento de petróleo en lo que va de este año: 84.900 barriles enviados desde México el 9 de enero, lo que equivale a poco más de 3.000 barriles diarios, una cifra muy inferior a los 37.000 barriles por día que el país importaba en promedio durante 2025.

Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno seguirá siendo “solidario con Cuba”, aunque evitó responder si se ha suspendido la venta de petróleo a través de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y su filial Gasolinas Bienestar.

El impacto es aún mayor si se tiene en cuenta que Venezuela ha sido históricamente el principal proveedor de petróleo de Cuba. En septiembre de 2025, Caracas llegó a enviar alrededor de 52.000 barriles diarios de crudo y combustibles, uno de los volúmenes más altos de ese año, aunque muy por debajo de los niveles registrados en la década pasada, cuando los envíos alcanzaron hasta unos 100.000 barriles diarios.