Dura derrota de Paisas en el Iván de Bedout, Astros lo doblegó con el lucimiento de Christopher Perry

El público respondió, llegó en gran cantidad al coliseo Iván de Bedout con la esperanza de ver un gran juego, pero lastimosamente no fue la noche de Paisas. Los orientados por Daniel Seoane estuvieron muy erráticos en sus lanzamientos y perdieron 59-87 ante Astros de México. Las figuras no estuvieron finas, Brandon Weatherspoon falló todas las acciones que tuvo, tan solo marcó un triple; mientras que Luis Bethelmy se fue en blanco y no sumaron ni un segundo jugadores como Soren de Luque, Jhon Hernández y Léyder Moreno. El mejor de los anfitriones fue Michael Miles con 17 puntos, seguido de Luis Almanza con 15 unidades, siendo los únicos que superaron los dos dígitos en el ataque.

Pero además de no tener una noche destacada en ataque, Paisas dio muchas ventajas en defensa, en la que jugadores como Christopher Perry y Adonys Henriquez marcaron 14 puntos cada uno y fueron decisivos en defensa con los bloqueos y la recuperación del balón. Los mexicanos además de Perry y Henriquez contaron con Daishon Smith que consiguió 12 puntos, seguido por Michael Carrera con 11 y Tyran De Lattibeaudiere (10), para desequilibrar el resultado y ganar, de manera tranquila el duelo que los deja como líderes del grupo A, con cuatro puntos, seguidos por Paisas con tres y Caimanes cierra la serie con dos.