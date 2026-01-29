x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Dura derrota de Paisas en el Iván de Bedout, Astros lo doblegó con el lucimiento de Christopher Perry

El quinteto de Daniel Seoane viaja a Villavicencio para disputar los dos duelos ante Caimanes y Astros, los días lunes y martes.

  • Paisas cortó su racha de victorias en el Iván de Bedout y cayó ante Astros de México, por la BCL, ahora viaja a Villavicencio para los duelos de lunes y martes. FOTO CORTESIA BCL
    Paisas cortó su racha de victorias en el Iván de Bedout y cayó ante Astros de México, por la BCL, ahora viaja a Villavicencio para los duelos de lunes y martes. FOTO CORTESIA BCL
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
bookmark

El público respondió, llegó en gran cantidad al coliseo Iván de Bedout con la esperanza de ver un gran juego, pero lastimosamente no fue la noche de Paisas. Los orientados por Daniel Seoane estuvieron muy erráticos en sus lanzamientos y perdieron 59-87 ante Astros de México.

Las figuras no estuvieron finas, Brandon Weatherspoon falló todas las acciones que tuvo, tan solo marcó un triple; mientras que Luis Bethelmy se fue en blanco y no sumaron ni un segundo jugadores como Soren de Luque, Jhon Hernández y Léyder Moreno.

El mejor de los anfitriones fue Michael Miles con 17 puntos, seguido de Luis Almanza con 15 unidades, siendo los únicos que superaron los dos dígitos en el ataque.

Pero además de no tener una noche destacada en ataque, Paisas dio muchas ventajas en defensa, en la que jugadores como Christopher Perry y Adonys Henriquez marcaron 14 puntos cada uno y fueron decisivos en defensa con los bloqueos y la recuperación del balón.

Los mexicanos además de Perry y Henriquez contaron con Daishon Smith que consiguió 12 puntos, seguido por Michael Carrera con 11 y Tyran De Lattibeaudiere (10), para desequilibrar el resultado y ganar, de manera tranquila el duelo que los deja como líderes del grupo A, con cuatro puntos, seguidos por Paisas con tres y Caimanes cierra la serie con dos.

Lastimosamente, la filosofía de juego de Paisas le costó el duelo, ya que mientras buscaba rotar la pelota para abrir espacios y sorprender al rival con lanzamientos de media distancia algo que no se dio en el partido, ya que Astros regresaba rápido y en bloque o con marca individual, logró frenarlo e impedirle que marcara desde fuera del perímetro.

En esta ocasión los antioqueños no estuvieron finos en sus lanzamientos, siendo los únicos destacados Almanza y Miles.

Ahora, Paisas tendrá que viajar a Villavicencio para medirse ante Caimanes y Astros, el próximo lunes y martes, con la obligación de mejorar en su producción para buscar otra victoria ante los locales y darle la pelea a los mexicanos que se vieron muy superiores.

Temas recomendados

Deportes
Baloncesto
Fiba
Medellín
Daniel Seoane
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida