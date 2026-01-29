La historia de Gustavo, el hombre que salió a rescatar motociclistas en medio del aguacero en Medellín

En medio del caos que desató el aguacero del pasado miércoles en Medellín, donde las calles de El Poblado se convirtieron en ríos caudalosos, un video viral capturó un acto de solidaridad que se llevó toda la atención.
El protagonista es Gustavo Adolfo Sierra Henao, un ejecutivo comercial de 53 años que, sin pensarlo dos veces, arrojó su celular y sus gafas al suelo para lanzarse al agua y socorrer a dos motociclistas que eran arrastrados por la corriente.