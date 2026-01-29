x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La historia de Gustavo, el hombre que salió a rescatar motociclistas en medio del aguacero en Medellín

Gustavo nació y creció a las orillas del río Magdalena. De ahí el poco miedo que le tiene al agua.

  • Gustavo Adolfo Sierra trabaja en un concesionario de carros en la Avenida Las Vegas, que quedó inundada por las fuertes lluvias de este miércoles en Medellín. FOTO: JULIO HERRERA
    Gustavo Adolfo Sierra trabaja en un concesionario de carros en la Avenida Las Vegas, que quedó inundada por las fuertes lluvias de este miércoles en Medellín. FOTO: JULIO HERRERA
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

En medio del caos que desató el aguacero del pasado miércoles en Medellín, donde las calles de El Poblado se convirtieron en ríos caudalosos, un video viral capturó un acto de solidaridad que se llevó toda la atención.

Entérese: En una unidad residencial en Medellín estarían pidiendo $100.000 para los carros que no pueden pasar por las vías afectadas por las lluvias

El protagonista es Gustavo Adolfo Sierra Henao, un ejecutivo comercial de 53 años que, sin pensarlo dos veces, arrojó su celular y sus gafas al suelo para lanzarse al agua y socorrer a dos motociclistas que eran arrastrados por la corriente.

La historia de Gustavo

Gustavo no se considera un héroe, sino un “ser humano que estaba en el momento oportuno”. Oriundo de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño, relata que su crianza en el barrio La Milla, nadando en el río Magdalena, le quitó el miedo al agua desde niño.

“Se largó una tormenta y de un momento a otro estas calles se volvieron anegadas; la creciente venía bastante agresiva”, narró Gustavo. Desde el concesionario de carros en el que trabaja, observó cómo un mensajero en moto cayó y no lograba levantarse. “Iba como tragando agua... la reacción de un hermano es un instinto de supervivencia. No la pensé dos veces”, aseguró.

Tras ayudar al primer motociclista a levantarse, escuchó gritos de auxilio más arriba. Otro joven había quedado aprisionado con su moto contra una baranda metálica debido a la presión del agua. El joven, aterrorizado, pedía que no dejaran ir su moto, su herramienta de trabajo. “Le dije que confiara en Dios y en mí, que no le iba a dejar llevar la motico”, contó Gustavo, quien con la ayuda de sus compañeros Carlos y Juan, logró liberar la pierna del joven y salvar el vehículo.

Su compañera de trabajo, quien grabó el video, destacó la nobleza de Gustavo, a quien describen como el “papá” de la oficina. “Me pareció demasiado inspirador, porque cualquier persona no va a hacer eso, menos con su pinta superelegante para irse a meter allá en ese pantano”, comentó.

La otra cara de la emergencia: polémica por “peaje” de $100.000

Mientras Gustavo y sus compañeros mostraban la cara solidaria de la jornada, a pocos kilómetros, en el sector de la Loma de los Balsos, la emergencia detonó un conflicto de convivencia. Tras el colapso de la vía principal cerca del antiguo colegio Euskadi, ciudadanos denunciaron que en una urbanización se está exigiendo un pago de $100.000 para permitir el paso de vehículos por sus vías internas hacia la Avenida Las Palmas.

La situación generó indignación entre comerciantes y trabajadores atrapados. “Hoy solo con clientes tendríamos que haber pagado 800 mil de peaje a esta unidad. Preferimos cerrar antes que seguir permitiendo que estas cosas sucedan. El privilegio sigue nublando la empatía”, manifestó el propietario de un salón de belleza del sector, quien pidió mesas de diálogo para establecer rutas de evacuación futuras sin conflictos.

Sin embargo, residentes y defensores de la medida argumentaron el derecho a la propiedad privada. “Pase lo que pase la propiedad privada se respeta. (...) ¿Y el deterioro de las vías internas y posibles daños quién los va a pagar?”, señalaron algunos vecinos, argumentando también riesgos de seguridad para la unidad residencial al permitir el paso masivo de desconocidos.

Estos hechos ocurrieron en el marco de un evento climático extremo. Según el Sistema de Alerta Temprana de Medellín (Siata), en el sector de El Poblado cayeron 87 milímetros de agua en tan solo 45 minutos, una cantidad equivalente a lo que históricamente llueve durante todo el mes de enero.

La intensidad de las precipitaciones provocó el desbordamiento de la quebrada La Presidenta, levantó la capa asfáltica en la Avenida Las Vegas y generó inundaciones en centros comerciales y sótanos, además de dejar sin servicio de energía a sectores como Alto de Las Palmas y Los Balsos durante la noche. Además de la acción de civiles como Gustavo, agentes de la Secretaría de Movilidad también fueron captados ayudando a ciudadanos atrapados en las inundaciones.

Temas recomendados

Clima
Emergencias
Lluvias
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida