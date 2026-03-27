Condenan a Pedro Rodríguez Melo, exasesor de la UNGRD, a más de 4 años de prisión por corrupción

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena de 4 años, 10 meses y 19 días de prisión contra Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien además quedó inhabilitado de manera permanente para ejercer cargos públicos. La investigación determinó que Rodríguez Melo participó en el direccionamiento de contratos para carrotanques y obras de mitigación en La Guajira, favoreciendo al contratista Luis Eduardo López Rosero a cambio de una dádiva de 1.000 millones de pesos. Como parte del preacuerdo con la Fiscalía, el exfuncionario reconoció los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado y se comprometió a devolver el dinero recibido. Entérese: Niegan prisión domiciliaria a Pedro Andrés Rodríguez, uno de los cerebros del escándalo de la UNGRD Las pruebas recolectadas por la Fiscalía revelaron que Rodríguez Melo presentó al entonces subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, tres cotizaciones de empresas de López Rosero. Con esas propuestas se definieron los términos de la convocatoria que permitió adjudicar una orden de proveeduría por 40 carrotanques valorados en 46.800 millones de pesos, destinados a llevar agua potable a comunidades vulnerables.

Además de la pena de prisión, el fallo de segunda instancia incluyó una multa equivalente a 2.761 salarios mínimos legales mensuales vigentes, confirmando la gravedad de la conducta y la afectación a los recursos públicos. “Rodríguez Melo aceptó los delitos y se comprometió a reintegrar los 1.000 millones de pesos que recibió en dádivas”, precisó la Fiscalía General de la Nación.