Concejo de Bogotá aprobó proyecto que utilizará la IA para prevenir abusos sexuales en los menores: así se implementará

Con la aprobación unánime este viernes 6 de marzo del Proyecto de Acuerdo 461 de 2025 en el Concejo de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia integrará formalmente la Inteligencia Artificial (IA) para combatir el abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa, conocida e impulsada por la bancada del Partido Mira, estableció una hoja de ruta técnica para que el Distrito deje de ser un ente reactivo y se convierta en uno preventivo, dando un giro radical en su estrategia de protección a los derechos de la infancia.
Y es que, según las autoridades de la capital, en 2025 se registraron 2.496 exámenes médico-legales por presunto abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Esta cifra superó ampliamente a las demás ciudades principales del país, expresaron desde Medicina Legal.