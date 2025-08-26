Concejal de Bogotá le pidió a EE. UU. investigar al gobierno Petro por presuntamente favorecer al régimen de Nicolás Maduro

Bogotá se convirtió en el epicentro de un inusual pulso diplomático, luego de que el concejal Julián Uscátegui Pastrana “cruzó” el océano para pedirle cuentas al Gobierno de Gustavo Petro, pero no a través de las instituciones colombianas, sino directamente al corazón de la política estadounidense.
Durante este 26 de agosto de 2025, Uscátegui envió una carta formal al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, solicitando una investigación internacional sobre un tema polémico: el presunto favorecimiento del Gobierno de Petro a estructuras criminales vinculadas con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.