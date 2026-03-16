Unos 500 Indígenas bloquean acceso a Alcaldía y Gobernación

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Una jornada de protesta protagonizada por comunidades indígenas se registra desde la madrugada de este lunes en los alrededores del centro administrativo La Alpujarra, en el centro de Medellín. Foto: Camilo Suárez Echeverry
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Al menos 500 integrantes de la denominada Minga indígena llegaron a la ciudad en 12 buses y, hacia las 4:30 de la mañana, comenzaron a concentrarse en las inmediaciones de este complejo administrativo donde funcionan la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Foto: Camilo Suárez Echeverry
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Los manifestantes bloquearon el ingreso a trabajadores distritales y departamentales. Foto: Camilo Suárez Echeverry
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Desde la Organización Indígena de Antioquia (OIA) argumentaron que la presencia de esta población estaría relacionada con que llevarían más de dos años sin diálogo alguno con la administración departamental. Foto: Camilo Suárez Echeverry
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Los líderes de la protesta, mediante un documento expresaron que, si se abre la puerta a los diálogos en cuestión, su idea “es avanzar en soluciones estructurales relacionadas con derechos económicos, sociales, políticos, culturales y territoriales”. Foto: Camilo Suárez Echeverry
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Esta manifestación está congregando a comunidades Embera Eyábida, Embera Dóbida, Embera Chamí, Guna Dule y Senú. Foto: Camilo Suárez Echeverry
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Tampoco hay atención en el Concejo de Medellín, la Asamblea de Antioquia, el Palacio de Justicia y la Personería de Medellín, debido a que las manifestaciones han dificultado el ingreso de los funcionarios a estas dependencias. Foto: Camilo Suárez
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Hasta el momento, las autoridades locales han indicado que se mantienen canales de comunicación para buscar una salida dialogada a la protesta y evitar mayores afectaciones en la movilidad y en el funcionamiento de las entidades que operan en el sector de La Alpujarra. Foto: Camilo Suárez Echeverry
hace 2 horas
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Unos 500 Indígenas bloquean acceso a Alcaldía y Gobernación
Al menos 500 integrantes de la Minga indígena se concentraron este lunes en el centro administrativo La Alpujarra, los manifestantes exigen un diálogo directo con el gobernador Andrés Julián Rendón para exponer sus demandas.