Comunidades indígenas y afro del Pacífico, las más difíciles de alcanzar tras el terremoto

Los colombianos todavía no conocerían la magnitud de los daños que dejó el terremoto que sacudió su territorio el lunes pasado debido a que existen muchas comunidades indígenas y afrodescendientes que resultaron afectadas, a las que el Estado no ha llegado hasta ahora en la zona del Pacífico. Eso ha hecho que exista un subregistro en las cifras, según denunciaron la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) y el Centro de Estudios Étnicos (CEE).
La CRPC es una red conformada por organizaciones étnicas de ese territorio, representantes de la Iglesia católica y ONG de derechos humanos, los cuales tejen una relación permanente con las comunidades y pueden llegar, a través de los sacerdotes y líderes, a donde los estamentos oficiales no alcanzan, de ahí que su información resulte privilegiada.
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En ese orden de ideas, por ejemplo, en un recorrido realizado por la Pastoral Social de Buenaventura el pasado miércoles, por los barrios de ese puerto, sus integrantes hallaron que hay una “brecha entre el registro institucional inicial y la realidad que comienza a emerger”.
“Mientras el consolidado preliminar registra 144 viviendas entre destruidas y averiadas, la Alcaldía recibió reportes comunitarios sobre más de 600 viviendas con algún tipo de afectación, cifra aún pendiente de valoración técnica”, dicen las organizaciones en su segundo informe sobre la tragedia, con fecha del pasado jueves, en el que apuntan que esta sería una señal clara de que hay subregistro y, por tanto, existe la necesidad de ampliar el barrido inicial.
Con relación a Chocó, apuntan que 29 de sus 31 municipios están afectados y para ese momento la cifra de muertos llegaba a 14, la de heridos a 139 y la de desaparecidos a 4; pero además se contaban 10.124 familias damnificadas (143.178 personas), 468 viviendas destruidas, 38 colegios y 7 centros de salud afectados, lo mismo que 6 acueductos.
En lo que respecta al territorio de la diócesis de Istmina-Tadó, este es el reporte entregado por la Pastoral Social: 3 personas fallecidas, 91 personas heridas, 8.094 personas afectadas, 1.032 viviendas en pérdida total y 1.431 viviendas con afectaciones estructurales. Lo mismo, menciona 12 templos y 3 casas curales afectadas estructuralmente. Esa misma condición la padecen 11 centros educativos rurales y urbanos afectados y 3 casas comunales.
En la Diócesis de Istmina-Tadó para entonces había, según ello, tres personas fallecidas, 91 heridas y 8.090 afectadas; 1.032 viviendas con pérdida total y 1.431 que padecen afectaciones estructurales. También, bajo esa última condición, hay 12 templos católicos, más 3 casas curales afectadas, 11 centros educativos y 3 casas comunales.
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