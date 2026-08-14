“La mejor amiga de mi hija murió en mis brazos”: el duro relato de caleña tras el terremoto del lunes

Cali ha sido una de las ciudades más golpeadas por el terremoto de 7,4 del lunes. De la ciudad han llegado historias desgarradoras, como la de una mujer que vio morir a una niña de diez años en sus brazos; la mejor amiga de su hija pequeña.
La tragedia ocurrió en el colegio Nuevo Edén, en el sur de la capital del Valle. Allí, Kelly Díaz dejó a su hija para estudiar, minutos antes del sismo.
Díaz dio su testimonio a la BBC. “Estaba caminando de vuelta hacia la casa cuando se sintió un sismo pequeño, que en segundos se hizo demasiado fuerte. No era común esa intensidad”, dijo, agregando que inmediatamente se devolvió para el colegio “pensando solamente en que mi hija podía estar muy asustada”.
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Pero la situación era grave. “Al llegar había muchísima gente. El escenario era desolador”, narró. “Habían evacuado uno de los salones del colegio hacia fuera, pues se había caído una parte de la cúpula. Es un colegio pequeño, de unos 14 niños por 4-5 salones”.
Y contó que vio dos personas en el suelo, entre los escombros. “Una de ellas era la mejor amiga de mi hija, de diez años. La otra era la docente de su clase”, dijo.
Sin pensarlo, Díaz fue a ayudar. “Inmediatamente ingresé, ya que tengo entrenamiento en primeros auxilios. Primero revisé a mi hija, después a otros alumnos. Tomé signos vitales”.