“La mejor amiga de mi hija murió en mis brazos”: el duro relato de caleña tras el terremoto del lunes

Cali ha sido una de las ciudades más golpeadas por el terremoto de 7,4 del lunes. De la ciudad han llegado historias desgarradoras, como la de una mujer que vio morir a una niña de diez años en sus brazos; la mejor amiga de su hija pequeña. La tragedia ocurrió en el colegio Nuevo Edén, en el sur de la capital del Valle. Allí, Kelly Díaz dejó a su hija para estudiar, minutos antes del sismo. Díaz dio su testimonio a la BBC. “Estaba caminando de vuelta hacia la casa cuando se sintió un sismo pequeño, que en segundos se hizo demasiado fuerte. No era común esa intensidad”, dijo, agregando que inmediatamente se devolvió para el colegio “pensando solamente en que mi hija podía estar muy asustada”. Entérese: Por la esperanza de vida bajo los escombros, amplían hasta el sábado la búsqueda de sobrevivientes Pero la situación era grave. “Al llegar había muchísima gente. El escenario era desolador”, narró. “Habían evacuado uno de los salones del colegio hacia fuera, pues se había caído una parte de la cúpula. Es un colegio pequeño, de unos 14 niños por 4-5 salones”. Y contó que vio dos personas en el suelo, entre los escombros. “Una de ellas era la mejor amiga de mi hija, de diez años. La otra era la docente de su clase”, dijo. Sin pensarlo, Díaz fue a ayudar. “Inmediatamente ingresé, ya que tengo entrenamiento en primeros auxilios. Primero revisé a mi hija, después a otros alumnos. Tomé signos vitales”.

Luego, contó que se acercó a la amiga de su hija, que estaba herida de gravedad. “Ella y la profesora presentaban signos vitales, pero no llegaba ayuda”. Y añadió que “la directiva del colegio estaba en shock” y que “lo único que se hizo fue esperar a que los padres recogieran a sus hijos golpeados mientras otros atendíamos heridos (...) fuimos nosotros, voluntarios, quienes levantamos los cuerpos”. Según Díaz, la niña se movía un poco, pero era “difícil determinar si estaba en estado de conciencia. En los últimos minutos había movimientos reflejos”. Desafortunadamente, la niña murió momentos después. “Murió en mis brazos. Luego recibimos a su madre”. Y dijo que, de haber esperado a las ambulancias, tendrían que haberlo hecho “hasta la madrugada” ya que “era una comunidad pequeña”. Y agregó: “Son noticias que no salen en medios, que nadie distingue porque fue el único sitio en varias manzanas que no se vio afectado. Pero otros niños quedaron heridos”. Días después de la tragedia, Díaz siguió como voluntaria en la parte médica, el reparto de insumos y la distribución de recursos en el centro de acopio. “No paramos porque solo pensamos en el dolor de las familias. Eso es lo que nos mantiene vivos y funcionando”, sostuvo Díaz.

Una historia que brinda algo de esperanza en Cali es la de los “abrazos gratis”. En medio de dos árboles a la sombra y carteles improvisados, Andrés Solomón manifiesta su solidaridad con fuertes abrazos a los que lo perdieron todo y buscan a sus familiares en la tercera ciudad más poblada del país. “Estamos atravesando un trauma colectivo y creo que la mejor manera también en la que podía ayudar era, pues, regalando la energía que tengo y la vitalidad que me queda”, dijo Solomón en diálogo con reporteros de la AFP. Solomón cree que, además de las ayudas materiales, es clave apoyar “escuchando a las personas, abrazándolas, sintiéndolas e invitándolas también a que se suelten todo ese dolor que tienen reprimido por la situación”. Como él, muchos voluntarios se acercan a abrazar a los damnificados y darles una voz de esperanza cuando la ventana de 72 horas críticas para encontrar sobrevivientes llegaba a su fin a primera hora del jueves. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes