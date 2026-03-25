“Es un tarjetón muy intuitivo”: registrador Penagos hace pedagogía para la primera vuelta

Ya quedó definido el tarjetón para la primera vuelta presidencial. Ayer, vía sorteo, la Registraduría Nacional determinó el orden de los candidatos en la tarjeta electoral que recibirán los colombianos el próximo 31 de mayo.
“Se trata de una tarjeta a la que se le hicieron ajustes. Se llevaron a cabo unos focus group muy interesantes. Es una tarjeta muy intuitiva, muy fácil de verificar para la toma de decisiones por parte de los ciudadanos”, destacó el registrador Hernán Penagos.
En la primera fila quedó la fórmula del Pacto Histórico entre Iván Cepeda y Aida Quilcué; luego Clara López y María Consuelo del Río (Esperanza Democrática); la exalcaldesa Claudia López y Leonardo Huerta (del movimiento “Con Claudia imparables”), y Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas (Romper el Sistema).
En la siguiente fila aparecerán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo (Defensores de la Patria); el exministro Óscar Mauricio Lizcano y Pedro De la Torre (ASI); Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas (Partido Demócrata), y Sondra Macollins Garvin y Leonardo Karam (movimiento “Sondra Macollins”).
En la tercera fila Roy Barreras y Martha Lucía Zamora (“La Fuerza”); Carlos Caicedo y Nelsón Alarcón (movimiento “Caicedo”); Gustavo Matamoros Camacho y Mila María Paz (Partido Ecologista), y Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo (Centro Democrático).
Finalmente, figuran Sergio Fajardo y Edna Bonilla (Dignidad & Compromiso); Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata (movimiento “Murillo Presidente”), así como el voto en blanco.