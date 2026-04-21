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Otro revés para la paz total de Petro: Gobierno finalizaría diálogos con Comandos de la frontera

Ese grupo armado asesinó el lunes a tres militares en un ataque con drones en zona rural de Ipiales, Nariño.

  • Comandos de la Frontera está en una mesa de paz con el Gobierno. Foto: tomada de video
    Comandos de la Frontera está en una mesa de paz con el Gobierno. Foto: tomada de video
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 2 horas
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El abogado Armando Novoa, jefe de la delegación de paz del Gobierno con la disidencia de las Farc ‘Comandos de la Frontera’, anunció que los recientes hechos violentos en Nariño, cometidos por esa agrupación armada, “rompen los acuerdos” de la mesa de paz con ellos y dejan los diálogos quebrantados.

“Al parecer fue una acción de Comandos de la Frontera. Está en la mesa de diálogo con nosotros”, le confirmó Novoa a EL COLOMBIANO.

Ese grupo armado asesinó el lunes a tres militares en un ataque con drones en zona rural de Ipiales, Nariño. Los hechos ocurrieron en medio de combates cuando la tropa fue atacada con drones cargados de explosivos, una modalidad criminal que viene ganando terreno en el suroccidente del país.

De acuerdo con información del Ejército, las tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 3 se encontraban adelantando operaciones contra la estructura Comandos de Frontera, perteneciente a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, hoy en una mesa de paz con el Gobierno, cuando fueron sorprendidas por los artefactos aéreos.

Lea también: Tres soldados murieron en combates con disidencias de las Farc en Nariño

El Ejército confirmó la identidad de los uniformados que murieron: Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado. En los hechos resultaron heridos otros dos soldados debido a las esquirlas y la onda expansiva generada por las detonaciones.

Hoy el gobierno Petro mantiene tres mesas activas con disidencias: dos provenientes de las Farc y una del ELN.

Una de ellas con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), surgida en 2024 tras su ruptura con la Segunda Marquetalia y cuyo diálogo de paz, por parte del Gobierno, lo lidera el abogado Armando Novoa, quien hizo parte del Consejo Nacional Electoral y fue presidente de la Comisión Especial Legislativa. También participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

”Vamos a tener una reunión para tomar decisiones”: Novoa

Precisamente el jefe de la delegación de paz, en diálogo con EL COLOMBIANO, dijo que el ataque armado con drones de Nariño configura, de momento, una ruptura de los acuerdos preliminares a los que han llegado en la mesa con Comandos de la Frontera, grupo armado hoy liderado por alias Araña, quien está con orden de extradición suspendida.

“En la mesa hemos pactado que los grupos que integran la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) no desarrollarán ninguna acción ofensiva contra la fuerza pública. Y lo que vimos ayer en Ipiales contradice completamente el sentido de lo que hemos logrado”, afirmó Novoa.

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Indicó que producto de esta crisis sostendrán este martes una reunión con los distintos delegados en la mesa de paz. “Hoy vamos a hacer una reunión para tener completa la información de los hechos y tomar decisiones”, agregó.

Novoa indicó que este tipo de hechos violentos, en medio de diálogos, no se había presentado anteriormente, lo que agrava la situación. “Nos afecta tanto porque no se había producido un hecho siquiera parecido o similar”, afirmó.

Asimismo, aseguró que existen mecanismos para verificar el cumplimiento de los acuerdos, apoyados tanto en información institucional como en reportes provenientes del territorio.

La Coordinadora Nacional agrupa dos grandes estructuras. Por un lado, los Comandos de la Frontera en Putumayo —bajo el mando de alias “Araña”, con orden de extradición a EE. UU. suspendida—. Por otro, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en Nariño y comandada por alias Allende, que reúne seis frentes.

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En la mesa, el jefe de la delegación de Comandos es alias Walter Mendoza, firmante del acuerdo de paz quien volvió a las armas. Según datos militares, la CNEB cuenta con 2.089 integrantes entre combatientes y redes de apoyo, con influencia en Nariño, Putumayo y Amazonas, y presencia en cerca de 30 municipios.

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