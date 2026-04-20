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Tres soldados murieron en combates con disidencias de las Farc en Nariño

En los hechos resultaron heridos otros dos militares debido a las esquirlas y la onda expansiva de las detonaciones.

  • Los soldados muertos por el ataque con drones son Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado. Fotos: Ejército
    Los soldados muertos por el ataque con drones son Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado. Fotos: Ejército
El Colombiano
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hace 2 horas
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En medio de combates en zona rural de Ipiales, Nariño, fueron asesinados tres soldados profesionales tras un ataque perpetrado con drones cargados de explosivos, una modalidad criminal que viene ganando terreno en el suroccidente del país.

De acuerdo con información del Ejército, las tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 3 se encontraban adelantando operaciones contra la estructura Comandos de Frontera, perteneciente a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, hoy en una mesa de paz con el Gobierno, cuando fueron sorprendidas por los artefactos aéreos.

El Ejército confirmó la identidad de los uniformados que murieron: Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado.

Lea también: Desde 2024, drones con explosivos han dejado 435 heridos y 53 uniformados muertos

En los hechos resultaron heridos otros dos soldados debido a las esquirlas y la onda expansiva generada por las detonaciones.

Tras recibir los primeros auxilios en la zona, los militares fueron evacuados de urgencia a un centro asistencial en Pasto, donde permanecen bajo observación médica con pronóstico reservado.

Los ataques con drones equipados con explosivos se han convertido en una amenaza constante y creciente para las fuerzas de seguridad en Colombia.

Amplíe la noticia: Eran drones de alta capacidad y sobrevolaron el vertedero: revelan detalles de la alerta en Hidroituango

El Ejército informó que el ataque contra las tropas fue ejecutado en medio de operaciones contra la estructura Comandos de Frontera, perteneciente a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB. Este grupo actualmente está sentado en una mesa de paz con el Gobierno Nacional.

La CNEB agrupa dos grandes estructuras. Por un lado, los Comandos de la Frontera en Putumayo —bajo el mando de alias “Araña”, con orden de extradición a EE. UU. suspendida—.

Por otro, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en Nariño y comandada por alias Allende, que reúne seis frentes. En la mesa, el jefe de la delegación de Comandos es alias Walter Mendoza, firmante del acuerdo de paz quien volvió a las armas; por el lado del Gobierno el delegado es el abogado Armando Novoa.

Según datos militares, la CNEB cuenta con 2.089 integrantes entre combatientes y redes de apoyo, con influencia en Nariño, Putumayo y Amazonas, y presencia en cerca de 30 municipios.

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Ataques con drones, sin freno

Desde 2024, se han registrado 449 atentados de este tipo, que han dejado un saldo de 435 heridos y 53 uniformados muertos, afectando al Ejército, la Policía, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial.

Investigaciones recientes de las Fuerzas Militares revelan un salto tecnológico preocupante en el uso de aeronaves no tripuladas, como quedó demostrado en el ataque del ELN contra el cantón militar San Jorge, el pasado 11 de febrero.

Según las indagaciones, la acción fue ejecutada mediante drones guiados por fibra óptica, una modalidad que dificulta su detección y neutralización con los sistemas antidrones convencionales.

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De acuerdo con información del portal InfoDefensa, especializado en seguridad y defensa nacional, este caso representa la primera acción documentada con este tipo de sistemas en Colombia y señala un punto de inflexión en la evolución tecnológica del conflicto interno.

Ese medio detalló que inicialmente la tropa pensó que el ataque se había realizado con un dron convencional guiado por enlace de videofrecuencia, pero inspecciones posteriores hallaron restos de cableado de fibra óptica cerca de la base militar.

Con base en inteligencia técnica, se determinó que al menos un dron fue controlado a través de este medio físico, que elimina la dependencia de radioenlaces y sustituye la comunicación por un carrete de fibra que se despliega durante el vuelo, transmitiendo órdenes y video en tiempo real.

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Esta configuración hace que los sistemas antidrones basados en la detección y bloqueo de radiofrecuencias —como los implementados en esa base— resulten ineficaces, ya que no existe emisión susceptible de interferencia, dio a conocer InfoDefensa.

Por ello, explicaron, es que los mecanismos electrónicos de neutralización no pudieron inhibir la aeronave, lo que pone en evidencia una preocupante evolución en las capacidades técnicas de los grupos armados ilegales.

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