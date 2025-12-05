Los cortos paisas que están participando en Bogoshorts, el festival de cortometrajes más importante de Colombia

Hasta el 9 de diciembre, Bogotá será la capital colombiana del cortometraje. El festival Bogoshorts, que en su competencia oficial premia a los mejores cortos nacionales e internacionales, exhibirá durante ocho días más de 300 producciones de 50 países en salas de cine y diferentes espacios culturales de la capital del país.

En su vigésima tercera edición, uno de los propósitos del evento es visibilizar el talento de los realizadores audiovisuales de las regiones. En total, de Antioquia hay diez cortometrajes que están repartidos en las diferentes secciones de Bogoshorts.

En ‘También los enanos empezaron pequeños’, una sección dedicada a las piezas de los realizadores que recién estrenaron sus primeros largometrajes, está Beth, del paisa Simón Mesa Soto, director de la película que representará a Colombia en los Óscar y en los Goya, Un poeta. “Beth vive sola en Londres y se siente agobiada por sus vecinos y por el deterioro del edificio. Muestra su incomodidad, su soledad y la conversación final con el técnico de cable que repara su señal”, dice la sinopsis de esta producción.

En esa misma categoría está Don Ricardo, de Andrés Carmona, uno de los directores de Estancia, cinta que cuenta la vida de un grupo de adultos mayores LGTBIQ+ que viven en un inquilinato del centro de Medellín. El corto cuenta la vida de don Ricardo, un mazamorrero que, a medida que va trabajando, va también conociendo las historias de un barrio entero.