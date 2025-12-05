x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Gobierno y Clan del Golfo acordaron tres zonas de ubicación temporal para sus tropas. ¿Dónde estarán?

El acuerdo hizo parte de los avances entre las partes, tras la última reunión en Doha, Catar. Conozca las fechas de implementación, los protocolos de verificación y las nuevas zonas de acción piloto.

  • Los jefes de cada delegación, de izquierda a derecha: Luis Armando Pérez Castañeda (alias “Jerónimo”), del Clan del Golfo,; y Álvaro Jiménez Millán, por el Gobierno. FOTO: CORTESÍA CONSEJERÍA DE PAZ.
    Los jefes de cada delegación, de izquierda a derecha: Luis Armando Pérez Castañeda (alias “Jerónimo”), del Clan del Golfo,; y Álvaro Jiménez Millán, por el Gobierno. FOTO: CORTESÍA CONSEJERÍA DE PAZ.
Colprensa
hace 8 horas
bookmark

El Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), anunciaron una serie de acuerdos tras su última reunión de paz en Catar.

Los acuerdos están agrupados en cuatro puntos: las dos delegaciones y con la presencia de los países mediadores acordaron la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los municipios de Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá y Unguía (Chocó).

En estas zonas se realizará la ubicación gradual y progresiva, a partir del 1 de marzo de 2026, de más de 9.000 combatientes del Clan del Golfo.

Le puede interesar: Así crece el Clan del Golfo y otros ilegales en medio de la “paz total”.

Para implementar estos acuerdos, se expedirá un acto administrativo para determinar los lugares específicos de las ZUT, donde además se conocerá el listado total de los combatientes, se definirán los protocolos de seguridad, logística, tránsito y verificación de estas tres zonas.

Además, el próximo 18 de diciembre se instalará el “Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación de los compromisos alcanzados frente a las ZUT”.

Entre otras acciones acordadas se encuentra la ampliación de otras zonas de acciones piloto para “con el objetivo de hacer extensivos los compromisos fijados a nivel municipal y nacional, garantizando su implementación con pertinencia territorial”.

Las nuevas zonas son Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nechí (Antioquia); y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar).

Otro punto acordado tiene que ver con el inicio de acciones humanitarias por parte del gobierno y el EGC para conocer las condiciones de salud y dignidad de las personas pertenecientes a ese grupo armado recluidas en centros penitenciarios y carcelarios del país y del exterior.

Igualmente, se asignó a Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), para que realice el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos acordados en estos diálogos.

Además: Mientras se reúne con el Gobierno en Catar, el Clan del Golfo distribuye videos amenazantes en Cúcuta

El documento fue suscrito por Álvaro Jiménez Millán, por el Gobierno; Luis Armando Pérez Castañeda (alias “Jerónimo”), por el Estado Mayor Conjunto del EGC; así como por voceros no pertenecientes al EGC, el equipo técnico de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP), un observador Procuraduría General de la Nación, abogados no pertenecientes al EGC y observadores de la Fuerza Pública.

Preguntas frecuentes de la nota:

¿Qué es una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) y dónde se ubicarán?
Es un espacio geográfico acordado para la concentración gradual de miembros del Clan del Golfo (EGC) antes de un desarme. Las tres primeras ZUT se crearán en Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá y Unguía (Chocó).
¿Cuándo y cuántos combatientes del Clan del Golfo se ubicarán en las ZUT?
El proceso de ubicación gradual de los combatientes comenzará el 1 de marzo de 2026. Se estima que el acuerdo cobijará a más de 9.000 miembros del Clan del Golfo, según lo anunciado por las delegaciones de paz.
¿Qué papel tendrá la Organización de Estados Americanos (OEA) en este acuerdo?
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) realizará el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos. Además, se instalará un Mecanismo Tripartito el 18 de diciembre para supervisar la implementación de las ZUT.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Conflicto armado
Bandas Criminales
Los Urabeños
Clan del Golfo
Paz Total
Colombia
Catar
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida