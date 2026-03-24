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Petro decreta tres días de duelo nacional tras siniestro del avión de la FAC: “En memoria de los 69 uniformados”

Tras el trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, el presidente Gustavo Petro aseguró que “se realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país”.

  • El mandatario determinó que “las banderas se izarán a media asta en toda entidad pública, guarnición militar y de policía y en cada embajada de Colombia en el mundo” Foto: Colprensa/ Redes Sociales.
    El mandatario determinó que “las banderas se izarán a media asta en toda entidad pública, guarnición militar y de policía y en cada embajada de Colombia en el mundo” Foto: Colprensa/ Redes Sociales.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Luego de que sucediera el accidente aereo que enlutó a Colombia este lunes festivo, el presidente Gustavo Petro declaró oficialmente tres días de duelo en todo el país tras el siniestro ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, que cobró la vida de 69 uniformados del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional.

A través de un comunicado oficial en su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario expresó el dolor que embarga a la fuerza pública y a la nación tras el fatal accidente. “He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida”, manifestó el jefe de Estado.

Como parte de lo establecido en el decreto, el mandatario ordenó que los símbolos patrios reflejen el sentimiento de luto nacional. “Las banderas se izarán a media asta en toda entidad pública, guarnición militar y de policía y en cada embajada de Colombia en el mundo”, confirmó Petro.

Finalmente, el Gobierno Nacional anunció que se rendirán tributos póstumos a los uniformados fallecidos en cumplimiento de su deber: “Se realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país”, concluyó el mandatario.

Lo que determinó el decreto

Con el Decreto Número 0295 de 2026, se estableció que: “Decrétese duelo nacional por el término de tres (3) días en todo el territorio nacional, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país, unidades militares y de policía y las embajadas de Colombia en el exterior”.

Además, se resaltó que “el Gobierno Nacional exalta la memoria de quienes, con abnegación y sacrificio, ofrendaron su vida en defensa de la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de todos los ciudadanos”.

Se estableció también que es el Ministerio de Defensa el que tomará las medidas correspondientes para que en todas las guarniciones se “tributen los honores militares correspondientes”.

El accidente del Hércules

El accidente ocurrió en la mañana del lunes festivo, cuando un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se precipitó a tierra pocos minutos después de despegar del aeródromo de Puerto Leguízamo. La aeronave transportaba a cerca de 128 integrantes de la Fuerza Pública, entre militares y policías, quienes se dirigían a una operación en el sur del país.

Las primeras cifras oficiales hablaban de 66 muertos, 57 heridos y cuatro desaparecidos. Sin embargo, con el reciente hallazgo, el número de víctimas mortales se elevó a casi 70, dando por finalizada las labores de búsqueda en la zona.

El municipio, según describió el propio alcalde, atraviesa un momento de profunda conmoción. “Puerto Leguízamo está angustiado. Es algo que nunca había pasado en nuestro municipio, algo fuera de lo común”, afirmó.

Las labores de rescate han estado marcadas por las dificultades logísticas propias de la región. El acceso terrestre es limitado y el transporte fluvial se ha visto afectado por los bajos niveles del río, lo que ha obligado a realizar la evacuación de heridos principalmente por vía aérea.

Lea también: Accidente del Hércules en Putumayo deja 70 muertos tras hallazgo de los dos últimos desaparecidos

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