Colombia registra más de 137 mil personas desaparecidas por el conflicto armado, según estudio

Entre 2001 y 2003 se concentró el 48.5% de las desapariciones forzadas relacionadas con el conflicto armado, que hoy asciende a más de 137.000 personas, con Antioquia, Meta y Valle del Cauca como los departamentos con mayores registros históricos, según el más reciente balance de la UBPD, la Defensoría del Pueblo, el CICR y el SIIJT.

De acuerdo con las cifras presentadas este lunes 31 de agosto, tan solo entre enero y agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo ha atendido 2.145 casos, mientras que el Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional, SIIJT, registró 3.205 casos de desaparición forzada atendidos durante 2025.

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Asimismo, según los registros del Comité Internacional de la Cruz Roja, desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 hasta julio de 2026 se han documentado 2.659 nuevas desapariciones. En este periodo, Antioquia, Cauca y Norte de Santander concentran el 59% de los casos conocidos por el CICR.

A esto se suman las 244 declaraciones recibidas por la Defensoría del Pueblo entre enero y julio de 2026 por hechos de desaparición forzada ocurridos en el marco del conflicto armado.

Según la información, desde la firma del Acuerdo de Paz, la entidad orientó y asesoró a 2.183 personas relacionadas con casos de desaparición forzada y otros hechos asociados, de las cuales el 65,9% eran mujeres. Entre enero y agosto de 2026, la proporción aumentó al 68,9%, de acuerdo con los registros del SIIJT.