Colombia pidió apoyo a EE. UU. para capturar a tres criminales de “alto valor”: ¿extraditaría a Chiquito Malo, Pablito e Iván Mordisco?

Durante su reciente encuentro oficial, el presidente Gustavo Petro entregó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, una lista con los tres objetivos de alto valor prioritarios para las Fuerzas Militares: alias Iván Mordisco (disidencias de las Farc), ‘Chiquito Malo’ (Clan del Golfo) y ‘Pablito’ (ELN). El embajador Daniel García-Peña confirmó que estos nombres ya están en poder del mandatario republicano bajo el compromiso de intensificar la cooperación bilateral, especialmente en la vigilancia de la frontera con Venezuela. Sin embargo, este anuncio generó una fuerte reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien cuestionó la exclusión de alias Calarcá del listado. “¿Y dónde dejaron a Calarcá? ¿Sigue el Gobierno Petro protegiendo a este sujeto?”, afirmó Rendón.

La divulgación de esta “lista de altos mandos a neutralizar” ocurre en un momento de alta tensión política y judicial, dado que el Gobierno solo mantiene diálogos activos con el Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia). Desde dicha organización, se ha señalado que la inclusión de su máximo líder en este registro de objetivos prioritarios representa una violación a la “buena fe” de las negociaciones enmarcadas en la Paz Total. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en diálogo con Caracol Radio, subrayó que la declaratoria de ‘Chiquito Malo’, ‘Iván Mordisco’ y ‘Pablito’ como objetivos de alto valor conjuntos representa un salto cualitativo en la estrategia de seguridad nacional. Lea aquí: “Calarcá”, el criminal que mata y trafica y nunca le pasa nada

Según el alto funcionario, aunque estos cabecillas ya eran perseguidos por las autoridades locales, su inclusión en una lista binacional permitirá integrar capacidades avanzadas de inteligencia y tecnología de los Estados Unidos. Dijo que el objetivo central es cerrar el cerco sobre estas estructuras criminales que operan en zonas estratégicas, garantizando que la presión militar y judicial sea coordinada y no aislada. Para evitar que las “fronteras porosas” sigan sirviendo de refugio a estos criminales, el Gobierno anunció avances para nombrar un agregado militar en Venezuela. Esta medida busca formalizar un canal de comunicación técnica y operativa que mejore la coordinación en seguridad binacional y neutralice el tránsito de grupos armados en la zona limítrofe. Le puede interesar: Así opera la red secreta que lleva a mercenarios colombianos a la sangrienta guerra en Sudán. Aunque el ministro Sánchez aclaró que aún no se ha definido el nombre del oficial que asumirá el cargo, enfatizó que este movimiento es fundamental para asegurar que los esfuerzos de inteligencia alcancen resultados efectivos contra los grupos que operan en ambos lados de la frontera.

’Chiquito Malo’

Es importante indicar que en enero pasado la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Casación Penal, avaló la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del ‘clan del Golfo’, presentada por el Gobierno de los Estados Unidos. La decisión se fundamentó en una acusación radicada el 28 de junio de 2022 en la Corte del Distrito Sur de EE. UU. por “tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir”. Estados Unidos lo señala de actividades de coordinación y financiamiento del tráfico de cocaína, en el marco de una estructura criminal con operaciones transnacionales. Siga leyendo: Clan del Golfo suspenderá acercamientos de paz luego de que Petro ofreciera a Trump la captura de su jefe Hay que recordar que el llamado proceso de paz total con el Clan del Golfo no es un diálogo tradicional como el que se adelantó en el pasado con guerrillas como las Farc y el M-19, sino una “conversación socio-jurídica” orientada a la desmovilización, al sometimiento a la justicia y al cese de actividades criminales, según ha explicado la Canciller de Colombia, Rosa Villavicencio. Las autoridades tanto de Colombia como de Estados Unidos han señalado que la cooperación en materia de inteligencia y acciones conjuntas busca atacar estas estructuras criminales con mayor eficiencia, especialmente en zonas fronterizas donde la presencia de grupos armados ilegales ha dificultado la pacificación de regiones clave.

Hay que recordar que el Gobierno, en la Resolución 274 del 24 de diciembre de 2025, levantó las órdenes de captura contra ‘Chiquito Malo’; José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito (murió en accidente en lancha); Orozman Orlando Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura; y Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno.

Dichos cabecillas del Clan del Golfo tienen presencia en el 53 % de los municipios de Antioquia, según las autoridades. El documento oficial fue firmado por el consejero para la Paz, Otty Patiño. Por la captura de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego las autoridades colombiana han llegado a ofrecer más de 4.000 millones de pesos. El prontuario criminal de ‘Chiquito Malo’ no solo se queda ahí. En 2023 fue incluido por Estados Unidos en la Lista Clinton. Lo anterior, debido a que “el actual líder del Clan del Golfo suministra cocaína a las principales organizaciones de narcotráfico, incluido el Cartel de Sinaloa... y participó o intentó participar en actividades o transacciones que contribuyeron materialmente o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación del tráfico ilícito de drogas y su producción”, señaló en su momento el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Le puede interesar: Los votos que sacó el Pacto en 2022 en zonas con presencia de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’

Alias Iván Mordisco tiene orden de captura

El 10 de diciembre del año pasado un juez de control de garantías ordenó la captura de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, junto a otros 13 integrantes de las disidencias de las Farc, por su presunta responsabilidad en el genocidio del pueblo indígena nasa en el Cauca. Según la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la decisión judicial se sustenta en una investigación exhaustiva que documenta ataques sistemáticos y reiterados contra autoridades, líderes y comuneros de esta comunidad, ejecutados por el Estado Mayor Central en municipios estratégicos como Caldono, Santander de Quilichao y Toribío. Las labores de los equipos especializados de la Fiscalía determinaron que, desde 2022, se ha consolidado un patrón de violencia dirigido a desarticular la estructura social y política del pueblo nasa. Esta orden de captura representa un paso significativo en la judicialización de crímenes de lesa humanidad en la región. En otros momentos el jefe del Estado Mayor Central de las disidencias ha sido requerido al menos otras tres veces con órdenes de captura que lo vinculan con ataques contra la fuerza pública, homicidios y secuestros en diversas regiones del país, incluidos hechos ocurridos entre 2019 y 2022.

A ’Pablito’ del ELN lo busca Interpol

Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, es hoy el principal referente militar del ELN y una de las figuras más radicales dentro de su estructura de mando. Actualmente tiene una orden de captura vigente. Como comandante del Frente de Guerra Oriental y tercer miembro del Comando Central (COCE) desde 2021, ejerce un control en Arauca, Boyacá, Casanare y la zona fronteriza con Venezuela. Su perfil se caracteriza por una postura beligerante que ha obstaculizado repetidamente los intentos de paz, siendo señalado como el cerebro detrás de acciones de alto impacto, como el atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander en 2019. Entérese: Frontera entre Colombia y Venezuela, un “fortín” del ELN y disidencias: así operan los grupos armados Tras una cinematográfica fuga en 2009 durante un traslado carcelario, ‘Pablito’ se refugió en territorio venezolano, desde donde coordina la expansión territorial y las economías ilícitas del grupo armado. Actualmente, es buscado mediante circular roja de Interpol por delitos que incluyen secuestro agravado, homicidio y hurto calificado.

